Addio peli superflui! Come eliminarli con l’epilatore a luce pulsata

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: 123rf

Eliminare in modo definitivo i peli superflui? Il sogno di tutti – uomini e donne – alle prese con cerette, pinzette e ricrescita. La soluzione? L’epilatore a luce pulsata che consente di avere una pelle liscissima sin dalle prime sedute di trattamento, risparmiando tempo e denaro. Praticissimo, facile da usare e comodo, l’epilatore a luce pulsata regala una pelle liscissima e stupenda in pochi semplici passi.

Cos’è

L’epilatore a luce pulsata è un dispositivo che permette di eliminare in modo graduale i peli, impedendo la ricrescita. Agisce assottigliando – una seduta dopo l’altra – il pelo, rallentando la sua comparsa. La sua azione è legata alla fototermolisi selettiva, ossia un fascio di luce policromatica e ad alta intensità che viene definita con l’acronimo IPL – Intense Pulsed. Questo sistema riesce a catturare la melanina trasformandola in calore. La temperatura alta dunque provoca un assottigliamento del bulbo pilifero, provocandone la caduta.

Come funziona

Il funzionamento dell’epilatore a luce pulsata è piuttosto semplice e permette di ottenere un ottimo risultato di depilazione a casa proprio come accadrebbe al centro estetico. La lampada emette un impulso luminoso che raggiunge direttamente il follicolo pilifero andando a danneggiarne la matrice. Il pelo dunque diventa sempre più debole nel tempo sino a smettere di crescere. La luce pulsata è efficace dopo la rasatura perché agisce grazie alla melanina che è presenta non nella lunghezza del pelo, ma nel suo bulbo. La velocità con cui agisce, ovviamente, è legata al fototipo e al tipo di pelo.

Come si usa

L’utilizzo è piuttosto semplice, anche grazie all’impugnatura a pistola. Non dovrai fare altro che trovare la giusta intensità del flash in base alle tue necessità e ai risultati che vuoi ottenere. A questo punto ti basterà puntare il dispositivo sulla zona da trattare e azionarlo. Il flash che emana calore dura pochissime frazioni di secondo e la sensazione è quella di un calore improvviso. Un volta terminato si passa all’area successiva da trattare e così via. Per ottenere i primi risultati dovrai avere un po’ di pazienza. Non sono uguali per tutti perché molto dipende dalla tipologia di pelo e di pelle, ma indicativamente dovrai attendere appena tre settimane per vedere i primissimi risultati.

Come curare la pelle prima e dopo il trattamento

Come trattare la pelle prima e dopo la luce pulsata? Solitamente prima di effettuare il trattamento di consiglia la depilazione con il rasoio delle zone da trattare per rendere il lavoro del dispositivo ottimale. A differenza di quanto spesso accade con i macchinari professionali, per quelli acquistati su Amazon al termine della depilazione non si avvertono bruciori o fastidi. Il consiglio, come sempre, è quello di idratare e nutrire al massimo la pelle per evitare secchezza e rossori. Una volta a settimana inoltre sarebbe preferibile fare uno scrub per eliminare le cellule morte e favorire al meglio il ricambio cellulare dell’epidermide.

I migliori modelli

Quando si acquista un epilatore laser sono numerosi i fattori da prendere in considerazione. Prima di tutto il rapporto qualità/prezzo, ma anche le recensioni di chi l’ha già acquistato, la comodità nell’utilizzo, gli accessori che vengono forniti in dotazione e le funzioni anti-dolore. I modelli a disposizione sono numerosi su Amazon, ognuno con la sua particolarità per una scelta personalizzata e consapevole.

Il più delicato

Offerta Epilatore Luce Pulsata Dispositivo di Rimozione dei peli su Viso, Gambe, Corpo

Ideale per le pelli sensibili, questo dispositivo a luce pulsata è apprezzato da chi cerca una soluzione indolore. Ideale se hai una soglia del dolore bassa e se hai paura che la luce pulsata possa risultare fastidiosa. La funzione effetto freddo – come svela chi l’ha provato – contrasta il calore dei flash e permette di eliminare i peli superflui senza fatica. Dopo il trattamento la pelle risulta morbida e confortevole.

Con accessori

Cerchi un epilatore a luce pulsata super accessoriato? Allora prova il Braun Silk Expert Pro 5 che su Amazon si trova con un’ampia dotazione. Viene infatti venduto con una custodia da viaggio, ideale per portarlo sempre dove vuoi, e un utilissimo rasoio di precisione. L’ideale per eliminare qualsiasi pelo superfluo e per preparare al meglio la pelle all’epilazione. Non solo: l’epilatore possiede due modalità per rendere liscissime anche viso e ascelle, due zone molto sensibili, e testine multiple in grado di adattarsi alle curve del corpo.

Il più amato

Epilatore Luce Pulsata Dispositivo con Sistema di Depilazione IPL e 9 Livelli di Energia

Fra gli epilatori a luce pulsata più amati c’è Aminzer che offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo possiede numerose funzioni e livelli di energia, consente non solo di rimuovere i peli superflui, ma anche di trattare al meglio la pelle. Le performance – secondo chi l’ha provato – sono ottime, mentre il prezzo è medio. Gli utenti apprezzano i vari livelli di energia, l’efficacia, ma anche un servizio di assistenza eccellente.

Il più facile da usare

Offerta Philips, epilatore a luce pulsata Lumea Advanced Epilatore a luce pulsata per una pelle liscia di lunga durata

Sei alle prime armi con l’epilatore laser e vorresti un prodotto sia efficace che semplice da usare? Prova la soluzione di Philips. Non a caso il dettaglio più apprezzato è l’impugnatura ergonomica con il design a pistola che rende l’epilazione molto più semplice e veloce. L’ideale per rimuovere peli superflui da qualsiasi zona del corpo. I risultati – in base alle recensioni – arrivano già a partire dal terzo trattamento, mentre prendersi cura di sè è semplicissimo grazie a numerosi accessori come il rifinitore a penna.

Il multifunzione

3 In 1 Epilatore Luce Pulsata Laser Sistema di depilazione con 9 livelli di energia

Cerchi un epilatore luce pulsata multifunzione? Allora prova questo epilatore che non solo è utile per rimuovere i peli, ma si può sfruttare anche per curare l’acne e rendere la pelle favolosa. Adatto a qualsiasi colore di pelle o di pelo, il dispositivo regala risultati ottimali già a partire dalle primissime settimane di trattamento. Ha un totale di 9 livelli di energia che puoi regolare a seconda delle necessità e 999,990 flash per un’azione efficace e rapidissima.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram