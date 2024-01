Classifica dei migliori epilatori elettrici e a luce pulsata

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Ascelle sempre in ordine e gambe lisce come seta? La depilazione è l’unica strada, ma si tratta di un vero e proprio incubo per moltissime donne. Ci sono metodi indolori come il rasoio, che però richiedono di essere ripetuti con una frequenza quasi assurda, e altri che invece non sono ben tollerati da tutte: è il caso della crema depilatoria, che sulle pelli più sensibili può provocare rossori o addirittura eritemi. Per non parlare della ceretta, una tortura nella maggior parte dei casi. Che cosa resta? Uno dei metodi di depilazione più apprezzato è l’epilatore, sia elettrico che a luce pulsata. Scopriamo come funzionano e quali sono i modelli migliori.

I migliori epilatori elettrici

L’epilatore elettrico funziona proprio come una semplice pinzetta per le sopracciglia: i peli vengono completamente sradicati grazie alla testina rotante che scivola dolcemente sull’area interessata. Adatto anche alle pelli più sensibili, questo metodo di depilazione garantisce un risultato perfetto che dura nel tempo, poiché favorisce una ricrescita più lenta rispetto al rasoio e alla crema depilatoria. Certo, non è del tutto indolore (almeno le prime volte), ma basta applicare un po’ di ghiaccio sulla zona prima di passare l’epilatore, e in poche sessioni la pelle si abituerà. Vediamo dunque quali sono i modelli migliori da comprare.

L’epilatore Rowenta Easy Touch offre senza dubbio uno dei migliori rapporti qualità/prezzo sul mercato: si tratta di un prodotto leggero e maneggevole, intuitivo da utilizzare e perfetto per ogni zona del corpo. Funziona sui peli corti sino a 0,5 mm, la sua testina è dotata di 24 pinzette epilanti che rimuovono i peli senza romperli e di sfere massaggianti per non irritare eccessivamente la pelle. Sono disponibili due diverse velocità, quella più bassa per le zone sensibili che necessitano di un’azione più delicata, e quella più alta per zone come le gambe, che invece hanno bisogno di un’epilazione rapida ed efficace.

Epilatore elettrico Rowenta L'epilatore migliore per rapporto qualità/prezzo, adatto per ogni tipo di pelle

Se siete alla ricerca di un modello intermedio, che abbia qualche accessorio in più, allora Philips Wet & Dry fa al caso vostro. Ha una testina molto larga per coprire un’area di pelle più ampia in una sola passata, raggiungendo bene ogni punto e consentendo movimenti più precisi. Inoltre ha un’impugnatura ergonomica, per essere usato facilmente sia da asciutto che sotto la doccia. Sono inclusi, come accessori, anche la testina per rifinitore zona bikini, un pettine rifinitore per zona bikini, una testina per le zone sensibili, un riduttore di contatto della testina e un guanto esfoliante (oltre ad una spazzolina per la pulizia e una comoda custodia).

Epilatore elettrico Philips L'ideale per una pelle sempre liscia e levigata come il primo giorno

In fatto di epilazione, Braun è una certezza: tra i tantissimi modelli disponibili sul mercato, spicca il Silk-épil 9 Flex con le sue innumerevoli funzioni. Partiamo dalla testina completamente flessibile, che permette di seguire le curve del corpo senza lasciarsi sfuggire nemmeno un pelo. Inoltre la tecnologia MicroGrip con 40 pinzette consente di avere una pelle liscia per intere settimane. L’impugnatura ergonomica è perfetta sia per depilare la pelle asciutta che per l’uso sotto la doccia. E per le zone più sensibili, è disponibile una testina a rasoio che – ovviamente con risultati meno durevoli – elimina i peli superflui in pochi istanti.

Epilatore elettrico Braun Il famoso Silk-épil in un modello dalla testina flessibile, perfetto per raggiungere ogni zona del corpo

I migliori epilatori a luce pulsata

L’alternativa al classico epilatore elettrico è l’epilatore a luce pulsata: la tecnica di depilazione sfruttata in questo caso si basa sull’utilizzo di una luce molto forte, la quale raggiunge la radice del pelo surriscaldandola, provocando così il graduale indebolimento del follicolo e la caduta del pelo, che rallenterà la sua ricrescita in maniera esponenziale già dopo poche sedute. Insomma, questo trattamento non si limita a rimuovere i peli, ma agisce in profondità per inibire la ricrescita in maniera definitiva. Scopriamo quali sono i modelli migliori da acquistare.

Comodo ed economico, l’epilatore a luce pulsata ZKMagic utilizza gli impulsi luminosi per lavorare sulle radici dei peli, fornendo un’esperienza simile alla depilazione dall’estetista – ma con costi decisamente inferiori. Ci sono 9 livelli di energia regolabili, per soddisfare le esigenze di ogni tipo di pelle. Inoltre c’è una comoda funzione di raffreddamento che allevia la sensazione di bruciore e dona maggior confort durante la depilazione, permettendo di aumentare la velocità degli impulsi, soprattutto sulle aree più grandi. La luce, infine, può essere attivata in due modalità: quella manuale, per le piccole zone, e quella automatica.

Epilatore a luce pulsata ZKMagic Un prodotto low cost che funziona come una seduta dall'estetista

Se volete andare su prodotti più professionali, l’epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5 sembra fatto apposta per voi: è perfetto per ogni tipo di pelle e per le aree più delicate, come la zona bikini, quindi può essere usato comodamente su tutto il corpo. Ci sono 3 modalità d’intensità, che si possono impostare in base alla delicatezza della zona da trattare. Inoltre è dotato di filtro UV e della tecnologia Skin Pro 2.0 (Senso Adapt), che permette di individuare automaticamente la tonalità della pelle su cui si sta lavorando e impostare così da solo il giusto impulso di luce.

Epilatore a luce pulsata Braun Una vera garanzia in fatto di depilazione, anche con la luce pulsata

Infine, proponiamo un modello che ha fatto la storia della luce pulsata: si tratta dell’epilatore Philips Lumea IPL, che garantisce una riduzione dei peli del 92% in soli tre trattamenti, per poter avere una pelle liscia sino a 12 mesi consecutivi. Anch’esso è dotato del sensore SmartSkin, che rileva la tonalità della pelle e indica l’impulso di luce più adatto. Sono poi disponibili 4 accessori intelligenti per viso, corpo, zona bikini e ascelle, permettendo al dispositivo di adattarsi perfettamente ad ogni curva del corpo.

Epilatore a luce pulsata Philips Epilazione precisa ed efficace fino a 12 mesi, con tecnologia all'avanguardia

Come scegliere l’epilatore adatto

Abbiamo visto che esistono, in particolare, due tipi di epilatore: quello elettrico e quello a luce pulsata. Sono i più comuni, nonché i più apprezzati dalle donne per la loro soddisfacente performance. Ma come scegliere quello più adatto per ogni esigenza, così da garantirsi un risultato ottimale e duraturo nel tempo? Come prima cosa, al momento dell’acquisto è necessario prendere in considerazione maneggevolezza e facilità di utilizzo del dispositivo. L’epilatore ideale, infatti, è dotato di un’impugnatura antiscivolo che permette di direzionarlo in maniera molto semplice.

Un buon epilatore, poi, è dotato di una testina adatta alle zone più sensibili e una luce per vedere meglio l’area da epilare. Il numero delle pinzette che un dispositivo deve possedere, inoltre, è dalle 20 alle 40 per poter garantire un buon risultato: più sono numerose e più rapida sarà l’epilazione. Infine, un’altra caratteristica importante e che garantisce la buona riuscita dell’epilazione, è la presenza di una testina flessibile, grazie alla quale il dispositivo segue perfettamente le linee del corpo permettendo la raccolta veloce dei peli.

Per quanto riguarda l’epilatore a luce pulsata, oltre all’impugnatura ergonomica, è importante guardare la potenza degli impulsi e la possibilità di regolarli sia in maniera manuale che automatica, con le tecnologie di riconoscimento della tonalità della pelle. In questo modo sarà infatti molto più facile e veloce procedere con il trattamento. Infine, alcuni modelli sono dotati di una tecnologia rinfrescante che migliora l’esperienza di epilazione, rendendola meno dolorosa – l’esposizione alla luce può bruciare un po’ e risultare fastidiosa.

