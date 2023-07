Depilazione libera dai pregiudizi? Mostrarsi senza filtri è ancora un atto di coraggio

Fonte: 123RF Depilazione senza pregiudizi

Nonostante inclusività e accettazione siano due dei termini più ricorsivi sui media e sui social, spogliarsi dei filtri e mostrare la propria identità più autentica rappresenta ancora oggi un vero e proprio atto di coraggio e consapevolezza. Anche quando si parla di depilazione, un’attività che riguarda la cura del proprio corpo e che dovrebbe riguardare la singola persona, senza l’intrusione di imposizioni sociali e canoni di bellezza predefiniti.

In questo contesto, si inserisce Braun, leader e innovatore del settore della depilazione, da sempre attento alla tematica e all’ascolto del consumatore in merito ai propri bisogni ed esigenze, e lo fa indagando più in profondità la tematica della depilazione da un punto di vista psicologico in relazione all’espressione di sé e alle motivazioni alla base di ogni scelta rispetto a questo argomento.

Questa indagine è partita da una ricerca sulla relazione delle donne italiane con la depilazione realizzata dall’Istituto di Ricerca Sociale e di Marketing Eumetra e grazie al contributo della psicologa Ilaria Albano, esperta di benessere, divulgazione scientifica ed empowerment che ne ha commentato i dati.

A cosa rinunciano le donne a causa dei peli

Si rileva che uno dei principali aspetti che ancora oggi emerge nelle donne è la rinuncia a causa dei peli ad attività significative come andare dal medico (lo fa ben 1 donna su 4) o avere rapporti intimi (oltre 1 su 5). Infatti, il campione intervistato dichiara di percepire la depilazione come un’imposizione per sé o aspettativa sociale, e ciò viene registrato anche nel gruppo di rispondenti che la considera una beauty routine o coccola.

Da un punto di vista psicologico, spiega la dottoressa Albano, quando ci imponiamo di fare qualcosa per obbligo, a partire dal rapporto col cibo, con lo sport, con tutto ciò che da piacevole diventa obbligatorio, stiamo perdendo di vista la nostra dimensione del piacere. Questo carica la persona di un forte senso di inadeguatezza e frustrazione, generando un sentimento di vergogna da cui scaturisce la rinuncia. Inevitabilmente, questo interferisce con la possibilità di vivere in armonia il proprio corpo.

Come cambia la prospettiva nella comunità LGBTQIA+

Un altro aspetto di particolare rilievo riguarda le evidenze che ci vengono dal campione rappresentativo della comunità LGBTQIA+, che sembra vivere il proprio rapporto con i peli in maniera meno conflittuale. Il 7% delle intervistate sceglie di non ricorrere a pratiche di rimozione dei peli, rispetto all’1% del campione totale, e inoltre il 55% dichiara che la sicurezza in sé non dipende dalla depilazione (rispetto al 29% del campione base). Anche in relazione con il partner, il 46% non si preoccupa della presenza di peli (rispetto al 26% del campione totale). Chiarisce la psicologa Ilaria Albano che la maggiore consapevolezza di sé espressa dalla comunità LGBTQIA+ nasce proprio dalla necessità di entrare in contatto con il proprio corpo e instaurare fin da subito un dialogo più attento e cosciente.

Depilazione e cambiamento culturale

Dalla ricerca emergono una serie di segnali che sottolineano un lieve cambiamento culturale rispetto al tema della depilazione. Il 36% dichiara che l’accettazione della donna che sceglie di non depilarsi sia in aumento, ma si rileva ancora spazio di crescita circa la naturalizzazione di questo fenomeno: basti pensare che, quando si parla di depilazione intima, solo il 16% dei rispondenti ritiene che sia accettabile non depilare la zona bikini. Secondo la psicologa, la depilazione intima va a toccare la sfera psicologica delle scelte, in quanto profondamente legata e intrinsecamente connessa alla sfera sessuale e intima dell’individuo. È pertanto importante poter garantire libertà di scelta privandosi di giudizi.

Dall’altra parte, il concetto di libera espressione di sé rispetto alla depilazione sembra essere in aumento nella sfera maschile, dove la percezione che sia un’abitudine in crescita riguarda l’84% delle intervistate.

Ilaria Albano commenta così i risultati della ricerca: “I dati raccolti ci suggeriscono come oggi ci siano segnali incoraggianti rispetto ad una maggiore libertà nella scelta della depilazione. Col tempo le persone hanno acquisito una maggiore consapevolezza e autostima, grazie alla promozione di un’immagine di sé autentica e oltre gli standard di bellezza imposti. Ognuno può essere sempre più libero di scegliere in relazione al proprio corpo e ai propri peli. Perché ogni corpo ha la sua storia e dobbiamo rispettarla, con tolleranza”.

La filosofia di Braun parte dalla convinzione che la depilazione sia una scelta personale e a chi decide di farla, offre gli strumenti migliori per ottenere il risultato richiesto, come spiega Santi Falco, Senior Brand Manager Braun Italia.

“Noi di Braun crediamo che la depilazione sia una scelta libera, e che ognuno possa avvicinarsi a questa pratica in base ai propri bisogni ed esigenze qualora lo desiderasse. Partiamo dall’ascolto e dai bisogni per innovare i nostri prodotti al fine di soddisfare le esigenze e donare un’esperienza di depilazione a casa sempre più semplice e sicura. In particolare, da anni studiamo come migliorare l’efficacia dei nostri prodotti per offrire una depilazione che si adatti alle esigenze di tutti, in modo da ridurre la sensazione di negatività legata alla depilazione. Tuttavia, grandi passi devono essere fatti affinché la depilazione sia vissuta completamente come una scelta personale senza aspettative o giudizi collettivi”.

