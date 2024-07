La depilazione non è più un tabù, nemmeno col rasoio. Basta saperlo usare

Allegra Violante, fondatrice del brand Fler, ci spiega come la depilazione possa diventare piacevole e ci dà consigli su come farla correttamente

La depilazione non è più un tabù, basta parlarne e dare le giuste informazioni per sfatare pregiudizi e un senso di vergogna che è ancora molto forte quando ci si approccia al tema. Ne è convinta Allegra Violante che nel 2021 a creato a Milano il brand di depilazione, Fler, che punta su real bodies e femmininity perché i peli sono tuoi, la decisione anche.

Allegra Violante ci ha raccontato come è nato il suo brand Fler, che cosa lo distingue dagli altri e ci ha dato qualche dritta per depilarci in modo corretto.

Ci racconti del tuo brand, Fler, come è nato e cosa offre di speciale rispetto a tutti gli altri?

Io vivo negli Stati Uniti, lì ho fatto un Mba e poi ho lavorato in una start up di fitness, quindi che si occupa di tutt’altro. Da lì mi sono appassionata all’ecosistema start up e ho avuto l’intuizione che mancava un’alternativa al modo di approcciare la depilazione. Soprattutto in Europa mancava un brand che sapesse trasformare un momento, come quello della depilazione, spesso considerato noioso, stressate e anche doloroso, in un’esperienza piacevole e di alta qualità. Da lì è nata l’idea di rendere speciali i prodotti per la depilazione, troppo spesso “abbandonati” sugli scaffali dei supermercati. Così, ho creato Fler. Ci siamo concentrati innanzitutto sul rasoio, sia sul design perché volevamo che fosse un oggetto riconoscibile e bello, che non provocasse nessun tipo di vergogna, e poi super funzionale, adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili. E poi abbiamo lavorato su tutta una routine intorno, quindi del pre e del post depilazione.

Hai accennato alla vergogna suscitata da oggetti come il rasoio, quindi ci sono ancora molti tabù legati alla depilazione?

Si parla ancora molto poco di depilazione e questo per me è il tabù più grande. Fler, oltre a lavorare sul prodotto, si concentra anche sulla comunicazione, realizzando contenuti su come depilare alcune zone del corpo e a come scegliere il prodotto più adatto e su come pulire gli oggetti.

Il rasoio è il vostro prodotto di punta, consigli di utilizzarlo anche sulle zone più sensibili?

Assolutamente sì, perché è particolarmente studiato proprio per le zone sensibili. Anche io ho una pelle molto delicata e ho testato personalmente il rasoio di Fler mentre lo creavamo. Infatti, volevo un prodotto che potesse essere utilizzato su qualsiasi zona del corpo senza rovinare la pelle, anche le più sensibili. Lo stesso vale per le nostre mousse e per l’olio post depilazione che serve per evitare eventuali fastidi che si possono avere.

Depilazione come coccola, ma spesso noi donne non abbiamo molto tempo da dedicarle

Esatto, infatti quello che cerchiamo di fare è razionalizzare la routine in base alla persona e alle sue esigenze. Ci sono persone che hanno voglia e tempo per prendersi cura di sé e quindi seguono tutti gli step della depilazione, ma c’è anche chi di tempo non le ha, come ad esempio le neo mamme, in questo caso consigliamo il rasoio che grazie alla sua testina lubrificata a 360 gradi intorno alle lame permette in due minuti di risolvere la depilazione.

I prodotti Fler sono consigliabili a qualsiasi età?

Sì, abbiamo un target veramente ampio. Dalle ragazze molto giovani alle donne più adulte che dalla ceretta si sono convertite al rasoio grazie al nostro prodotto.

Un consiglio sulla depilazione estiva?

Sicuramente sconsigliamo di esporsi al sole dopo la depilazione e consigliamo di idratare molto la pelle, perché è fondamentale sia in estate che in inverno. Infatti, se andiamo a depilare una pelle già secca o rovinata si va a peggiorare la situazione. Quindi idratare sempre molto la pelle anche con prodotti leggeri. Noi abbiamo studiato dei prodotti specifici ad assorbimento molto rapido, perfetti per chi non ha voglia di dedicare molto tempo a incremarsi, magari dovendo aspettare a vestirsi.

In generale, quindi, idratare la pelle è molto importante. Ma nello specifico consiglio di prendersi molta cura delle zone un po’ più delicate, come l’inguine o le cosce che durante l’estate ci può essere dello sfregamento che può provocare delle irritazioni. Ovviamente, ognuno è libero di fare quello che vuole col proprio corpo. Come brand ci teniamo a sottolineare che non c’è nessuna imposizione e che va bene fare ciò che ognuno si sente, sia depilarsi che non, anche in estate. Non siamo amanti degli estremismi, né da un lato né dall’altro.

È meglio depilarsi tutto l’anno o d’inverno possiamo evitarlo?

Possiamo depilarci quando vogliamo. D’inverno è sicuramente un periodo in cui esponiamo di meno il nostro corpo, per cui è normale farci meno caso. Comunque, al di là della stagione sono convinta che sia bene trovare dei momenti per prendersi cura di sé. Questo non riguarda solo la depilazione, ovviamente.

Le donne vi chiedono qualcosa di specifico in fatto di depilazione?

Sì, certo. Alcune domande sono molto pratiche. Per esempio ci chiedono come usare il rasoio, se verso pelo o contropelo, oppure ogni quanto va cambiata la lametta. Sono domande cui fa molto piacere rispondere ma denotano che c’è poca comunicazione sul tema della depilazione. Il nostro consiglio è che la depilazione va fatta sempre nel verso del pelo all’inizio e contropelo alla fine per evitare di irritare l’epidermide. Le lamette invece vanno cambiate dopo 7-10 utilizzi.