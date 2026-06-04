Eliminare i peli incarniti ti sembra un'impresa impossibile? Posa subito quella pinzetta e smettila di torturare la pelle: ho la soluzione per te.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Come eliminare i peli incarniti con i prodotti giusti da comprare su Amazon

I peli incarniti sono un problema che prima o poi tutte ci troviamo ad affrontare, soprattutto quando arriva l’estate e vorremmo una pelle perfetta su tutto il corpo (gambe in primis). Ritrovarsi con quei brufoletti o, peggio ancora, con il pelo in trasparenza che non ne vuole sapere di uscire, è un’esperienza che, purtroppo, può capitare spesso, rivelandosi davvero fastidiosa.

Il primo impulso è quello di tentare in tutti i modi di estrarre il pelo e spesso il risultato non è dei migliori: sangue, taglietti e macchie che rimangono sulla pelle. Prima di prendere la pinzetta di accanirti sui tuoi peli incarniti nella speranza di avere una pelle liscissima, sappi che esistono diverse soluzioni che sono semplici ed efficaci.

Come rimuovere i peli incarniti

Partiamo dalle basi: perché si formano i peli incarniti? Questa condizione si verifica nello specifico quando il pelo, anziché crescere verso l’esterno, come dovrebbe fare, rimane intrappolato sotto pelle oppure cresce lateralmente. La prima cosa da non fare in questi casi è accanirsi contro il pelo. Spesso ci fissiamo, provando ad estrarlo a tutti i costi, ma finiamo solo per causare arrossamenti e infezioni, peggiorando la situazione. Certo, puoi tentare di estrarlo con la pinzetta, se però non si toglie facilmente meglio lasciare perdere.

A peggiorare la situazione c’è inoltre il fatto che i peli incarniti spesso si verificano dopo la depilazione o l’epilazione, ossia quando la pelle è già stata messa a dura prova ed è più delicata.

Innanzitutto devi ammorbidire l’area in cui è posizionato il pelo incarnito. Inizia con un impacco tiepido oppure una doccia calda per dilatare i pori della pelle. L’esfoliazione è il secondo step. Scegli prodotti a base di acido glicolico o salicilico per agire i profondità, liberando il pelo intrappolato. Il consiglio è quello di utilizzare dei dischetti imbevuti, per agire in aree specifiche dove ne hai più bisogno. Se cerchi una soluzione più delicata opta per uno scrub granuloso, applicandolo sulla pelle bagnata e massaggiando con delicatezza, facendo attenzione a non esercitare una pressione eccessiva.

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Esistono poi numerosi prodotti che si possono utilizzare direttamente sulla pelle per eliminare lo strato superficiale della pelle ed eliminare i peli incarniti, lasciando la pelle liscissima. Puoi sceglierli sotto forma di sieri oppure oli per goderti anche una buona idratazione. Il più pratico è quello in formato roll on, da usare dopo la rasatura, soprattutto in zone, come le ascelle, dove i peli incarniti sono più insidiosi e dolorosi.

Infine punta assolutamente sulla prevenzione. Spesso ce lo dimentichiamo, ma l’esfoliazione, in tutte le stagioni, è la chiave per avere una pelle morbidissima sempre. Una esfoliazione regolare ti consentirà di risolvere il problema alla radice, evitando che i peli possano crescere intrappolati. Non dimenticare poi di idratare la pelle, prevenendo la secchezza e le irritazioni.

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Occhio pure alla depilazione. Se usi il rasoio sceglilo affilato e ben pulito, muovendolo nella direzione di crescita dei peli, evitando con attenzione di premere e di passare più volte la lama nella stessa zona. Anche gli abiti fanno la differenza, soprattutto dopo la depilazione. Sono aboliti indumenti troppo stretti e che creano attrito, mentre sarebbe meglio scegliere degli abiti larghi.

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