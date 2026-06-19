Rallentare la crescita dei peli: gli spray magici che funzionano e che tutti vogliono

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori spray per rallentare la ricrescita dei peli da comprare

Parliamoci chiaro: la ricrescita dei peli, soprattutto d’estate, può diventare una vera tortura. E fra giornate al mare, aperitivi e vacanze stare dietro ai peletti che, imperterriti, continuano a crescere, spesso può essere un’impresa.

Ma se ti dicessimo che esiste un modo per rallentare la crescita dei peli fra una depilazione e l’altra senza preoccuparsi. Gli inibitori della crescita infatti consentono di allungare le tempistiche fra una ceretta o una passata di rasoio e l’altra. Vanno ad agire direttamente sul pelo, indebolendolo e facendolo crescere molto più rado e sottile.

Tutto merito degli ingredienti contenuti nella formulazione, come la calendula o la chelidonina in grado di rallentare l’apporto dei nutrienti ai follicoli piliferi. Non solo, le formule sono arricchite anche da ingredienti calmanti e idratanti che consentono di lenire la pelle subito dopo la depilazione, in particolare se è sensibile o facilmente irritabile.

Il segreto per potenziare gli spray è quello di utilizzarli con una certa costanza, abbinandoli anche a rimedi fai da te e naturale. Ad esempio su TikTok e Instagram alcune influencer consigliano di passare ogni sera, nelle zone in cui i peli tendono a ricrescere, dei cubetti di ghiaccio, ma anche realizzare degli impacchi con il tè verde.

Le soluzioni a disposizione per quanto riguarda i prodotti ritardanti per la crescita sono tantissimi. I trattamenti post-depilazione comprendono mousse, spray, creme e sieri.

Come rallentare la ricrescita dei peli

Per rallentare la ricrescita dei peli dopo la depilazione, come abbiamo ben capito, è essenziale agire su più fronti. Prima di tutto è importantissimo decidere il momento giusto in cui depilarsi. Subito dopo il ciclo mestruale sarebbe meglio evitare le cerette. Il motivo è semplice: in questo periodo gli ormoni sono molto attivi e potrebbero favorire una ricrescita veloce.

Inibitore crescita peli New Cover Spray per rallentare la ricrescita dei peli

Sarebbe dunque meglio aspettare tre giorni, il tempo per stabilizzare i livelli ormonali. Evita anche la depilazione subito dopo il bagno. Il calore infatti tende a rallentare la circolazione sanguigna e quella linfatica, causando dei gonfiori che potrebbero restringere i pori in cui nascono i peli, rendendo difficoltosa soprattutto la ceretta.

Allo stesso modo evita di depilarti a strappo dopo pranzo. La digestione crea infatti gonfiori per via del mutamento del flusso sanguigno. Infine in passato si consigliava di depilarsi con la luna calante, ma questo metodo, ovviamente, non ha nessuna base scientifica comprovata. Nonostante ciò le nostre nonne seguivano spesso il consiglio.

Inibitore crescita peli Meemion Siero per fermare la crescita di peli

Inibitore crescita peli Eonfave Spray per fermare la crescita di peli

Per tutte le aree del corpo è preferibile utilizzare un esfoliante in granuli. Consentirà di togliere gli ispessimenti cutanei, migliorando di conseguenza la depilazione. Il consiglio è anche quello di usare un beauty device in silicone per ammorbidire le zone che sono soggette a peli incarniti. In questo modo si potrà ottenere una cute esfoliata, rilassando i pori che contengono i bulbi piliferi e favorendo l’eliminazione.

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui