Se vuoi eliminare i peli superflui hai diverse opzioni per gambe lisce e idratate. Non solo ceretta e rasoio manuale, adesso ci sono tantissime alternative che si adattano alle tue necessita e anche al tempo che puoi dedicare alla depilazione. I rasoi elettrici o gli epilatori sono diventati l’oggetto del desiderio di chi preferisce eliminare i peli superflui e se fai parte di questo team il Prime Day Amazon risolverà molti dei tuoi dubbi. Fino alle 23:59 di questa sera navigando sul portale di e-commerce potrai scovare l’affare che fa per te e portarti a casa il device dei tuoi sogni. Nel caso in cui non hai ancora le idee chiare su quale epilatore faccia al caso tuo ti presentiamo 5 modelli che vengono incontro a ogni necessità.
Scopri tutte le offerte del Prime Day Amazon 2026
Indice
Panasonic ES-EY30-V503, l’epilatore da usare anche sotto la doccia
Vai sempre di corsa e ogni minuto è prezioso? L’epilatore della Panasonic impermeabile ti consente di utilizzarlo sia sotto la doccia che nella vasca senza alcun rischio. La testina a doppio disco include 60 pinzette che vanno catturare sia i peli più lunghi che quelli più piccoli con una sola passata senza tralasciarne nessuno. La luce a led illumina le aree difficili da vedere mentre le varie impostazioni (delicata, normale e potente) si adattano alle differenti zone del corpo per una depilazione veloce e indolore.
Iscriviti ad Amazon Prime e approfitta dei primi 30 giorni gratuiti
Braun Silk Epil 3, l’epilatore che è anche un rasoio
Silk Epil da anni ci accompagna durante la depilazione e continua a farlo anche con questo modello classico dotato di fili in offerta durante il Prime Day. La testina con rulli massaggianti, massaggia appunto la pelle mentre rimuove i peli, anche quelli più sottili, grazie alla luce SmartLight, per una sensazione piacevole. Dotato di una doppia testina, Silk Epil 3 diventa un pratico rasoio per ritocchi dell’ultimo minuto.
Braun Silk Epil 9 Flex si adatta a ogni parte del corpo
Ci sono delle parti del corpo difficili da raggiungere quando decidiamo di depilarci ma non per Braun Silk Epil 9 Flex. La testina completamente flessibile si adatta alle tue curve, mentre la tecnologia Smart Touch adatta la pressione del rasoio automaticamente in base alle zone da trattare. La funzione Wet & Dry, poi ti consente di usarlo anche sotto la doccia per una depilazione ancora più delicata favorita dai rulli massaggianti. Praticamente l’affare del Prime Day visto che è scontato quasi del 50%.
Braun Skin I Expert, l’epilatore a luce pulsata
Se vuoi risultati più duraturi rispetto al classico rasoio o epilatorie ti consigliamo di approfittare del Prime Day e di acquistare Braun Skin I Expert, l’epilatore a luce pulsata. Il trattamento adatta i flash in base al tono della pelle per un risultato efficace in pochi minuti. Dotato di quattro testine, due piccole e due grandi, puoi usarlo in ogni parte del corpo, persino sulla zona intima in totale sicurezza.
Deplite l’epilatore a luce pulsata con funzione di raffreddamento
Avere la pelle sensibile non vuol dire rinunciare alla depilazione, Deplite è stato progettato appositamente per chi ha questa tipologia di cute. L’epilatore ha una funzione di raffreddamento che riduce la temperatura della pelle fino a 8 gradi, in questo modo l’epilazione è ancora più delicata e puoi dire addio a qualsiasi irritazione. Il display LCD rende il dispositivo facile da usare perché puoi vedere in tempo reale le modalità, il numero di impulsi rimanenti e tutte le impostazioni così da adattarle meglio al tuo tipo di pelle.
Sei alla ricerca di altre idee per approfittare degli sconti? Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri le migliori offerte dei Prime Day selezionate dalla nostra redazione in tempo reale.