Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le Crocs sono scarpe comodissime e ora puoi averle tutte con il Prime Day

La comodità prima di tutto, la moda ha fatto proprio questo principio e ha deciso di mettere da parte scarpe scomode che facevano male ai piedi per abbracciare calzature che non saranno bellissime, ma quanto a comfort non le batte nessuno. Quelle che per anni sono state considerate le ugly shoes da indossare solo a casa, e senza che nessuno ci vedesse, grazie alla moda sono uscite di casa per essere inserite nei nostri outfit complici le celebs che se ne sono innamorate. Ad avere un’evoluzione in questo senso sono state le Crocs diventate le scarpe più cool a prescindere dalla loro comodità.

Le scarpe realizzate in resina schiumogena detta croslite sono talmente tanto leggere che quasi non ti sembrerà di averle ai piedi eppure ci sono in tutte le loro versioni.

Al modello evergreen si sono aggiunte versioni con plateau, infradito, a ciabattina, praticamente un modello per ogni situazione che ora puoi sfoggiare ogni volta che vuoi perché hai l’opportunità di collezionarle tutte con le offerte del Prime Day Amazon. Fino alle 23:59 di oggi puoi scovare il modello che fa per te e acquistarne uno, o più di uno senza timore perché è innegabile: piacciono a tutte.

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Il modello classico è diventato un evergreen

Se non hai ancora un paio di Crocs allora è il caso di iniziare dal modello classico che è ormai un evergreen tanto che la versione in offerta durante il Prime Day è ideale per tutta la famiglia. Non solo è un modello unisex ma include anche le taglie per bambini così da avere una scarpa comoda e leggera fin da piccoli. Disponibile in differenti colori puoi personalizzarle aggiungendo spillette o clips del brand e avrai uno stile unico.

Offerta Crocs Il modello classico più venduto

Le Crocs Clog sono la versione urban del modello basic

Il modello classico che ricorda una slingback, ma dal taglio sportivo, si è arricchito di una versione più urban. Le scarpe molto più spigolose e definite, sono completate da una vera chicca: il logo “intarsiato” in bella mostra sul lato. Dai colori più classici come il bianco e il nero a quelli più originali come il viola o il ciclamino, puoi indossarli con un paio di jeans baggy e una t-shirt per avere un look comfy chic.

Offerta Crocs Clog Il modello urban

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Crocs Brooklyn Low Wedge, i sandali dell’estate

In estate i sandali sono irrinunciabili e le Crocs Brooklyn uniscono questa esigenza con una calzatura comoda. Il modello con fasce sul collo del piede e cinturino sul tallone mantiene il piede fermo. Inoltre l’aggiunta del platform ti regala qualche centimetro in più senza sacrificare la comodità.

Crocs Crocband Flip infradito

Nel catalogo Crocs e tra le offerte Prime Day non potevano mancare le infradito, la scarpa che questa estate detta le tendenze. Leggere come tutti i modelli del brand grazie alla suola in schiuma Croslite, il modello unisex è facile da indossare sia con un paio di shorts che con un vestito.

Crocs Getaway Strappy, i sandali flat

Abbiamo visto sandali con platform, ma se preferisci un modello flat durante il Prime Day puoi acquistare le Getaway Strappy. Il modello con due fasce orizzontali e una diagonale oltre ad avere un design divertente avvolge il piede e lo mantiene fermo passo dopo passo.

Offerta Crocs Getaway Strappy Crocs sandalo flat

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