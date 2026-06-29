Amazon Le Crocs Brooklyn sono le scarpe dell'estate e ora sono anche in offerta

Il Prime Day è appena finito e con la sua vasta selezione di prodotti in offerta può capitare che qualche “affare” ti sia sfuggito. Anche se l’evento è terminato Amazon continua a scontare alcuni dei suoi prodotti di punta su un brand diventati iconici come le Crocs. In particolare il portale di e-commerce ha scelto le Brooklyn, calzature che puoi indossare da mattina a sera grazie alla suola e al materiale morbido e confortevole, ma non è l’unico motivo. Di questo modello ci sono diverse versioni e trovare quella che risponde ai tuoi gusti e al tuo stile non è difficile. Da quella bassa a quella con plateau o a ballerina, ecco le Crocs Brooklyn da acquistare in offerta.

Le Crocs Brooklyn Low Wedge, il sandalo con zeppa essenziale

Iniziamo da uno dei modelli più venduti, le Crocs Brooklyn Low Wedge: il motivo del suo successo è molto semplice. È una scarpa che unisce la comodità tipica del brand con un design semplice che ti permette di abbinarla con tutto in pochi minuti. La zeppa ha al suo interno la tecnologia LiteRide che si traduce nella pratica in una calzatura sì alta, ma che ti permette di essere comoda e non affaticare le gambe soprattutto se le indossi da mattina a sera. La silhouette a doppia fascia con l’aggiunta del cinturino regolabile sul tallone mantiene il piede fermo a ogni passo.

Offerta Crocs Brooklyn Low Wedge I sandali con zeppa

Le ciabattine con zeppa Crocs Brooklyn Buckle

Dopo i sandali un altro modello immancabile nel look estivo sono le ciabattine e se solitamente il modello più gettonato è quello flat, con le Crocs possiamo osare anche con la versione con zeppa. La base leggerissima realizzata in schiuma di Croslite e la soletta leggermente rialzata sui profili aggiungono un supporto e una stabilità extra alla calzatura. Le due fascette regolabili ti consentono di adattarla alle tue esigenze, garantendo comunque una scarpa morbida e avvolgente.

Offerta Crocs Brooklyn Buckle Le ciabattine con zeppa a doppia fascia

Crocs Brooklyn Buckle Matte Wrap Low Wedge, i sandali con zeppa versatili

Puoi passare dal lavoro al tempo libero senza dover cambiare scarpe, le Crocs Brooklyn Buckle Matte Wrap Low Wedge sono tra i sandali più versatili della collezione. A renderli la calzatura jolly ci pensano il design semplice e i profili beige che si sposano perfettamente con la zeppa (alta 4,7 cm) e le fascette nere con un finish opaco. Come gli altri modelli della linea, anche in questo caso le fascette regolabili facilitano la calzata.

I sandali Crocs Brooklyn Ankle Strap Wedge sono eleganti

Le Crocs riescono a unire il massimo del comfort con uno stile elegante e questo si vede al meglio nelle Brooklyn Ankle Strap Wedge. Il sandalo con zeppa alta 7,5 cm è perfetto da indossare con un abito lungo o con un pantalone palazzo. Nonostante la zeppa alta, la scarpa è confortevole merito della famosissima base in schiuma Croslite e della tomaia flessibile che si adatta al piede a ogni movimento, ma anche per un dettaglio extra. Le scarpe sono completate da un cinturino alla caviglia che le rende chic e sicure.

Offerta Crocs Brooklyn Ankle Strap Wedge I sandali con cinturino alla caviglia

Le ballerine Brooklyn sono un modello intramontabile

Le ballerine sono il modello che la maggior parte di noi ha nel proprio guardaroba perché si abbinano a tutto e il modello flat fa il resto. Anche le Crocs Brooklyn hanno voluto puntare su questo design e hanno dato vita a un modello sofisticato nella sua essenzialità. La punta tonda le trasforma in una scarpa versatile e adatta a ogni look, poi se aggiungi che è arricchita da plantare e suola drop-in Croslite toglierla sarà quasi impossibile.

Offerta Crocs Brooklyn Flat Le ballerine nere

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