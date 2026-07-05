Jacqueline Luna Di Giacomo nel backstage del concerto di Ultimo: il gesto scacciacrisi

Nelle ultime settimane si è parlato di nuovo di una crisi fra Jacqueline Luna Di Giacomo e il cantante, ma la sua presenza al concerto scaccerebbe ogni gossip

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IPA Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo

Da qualche settimana si sono riaccesi i riflettori su Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo: come accade spesso quando si parla di loro, di recente le voci di crisi si sono fatte sempre più insistenti. Ma a smentire ogni gossip sulla coppia ci ha pensato la stessa influencer, che su Instagram ha mandato (consapevolmente o meno è un mistero) un messaggio ben chiaro con la sua presenza al concerto di Tor Vergata.

Jacqueline Luna Di Giacomo spegne ogni gossip: il gesto che parla chiaro

È ormai da qualche settimana che Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono tornati a far capolino sulle pagine di cronaca rosa. Solo pochi giorni fa l’influencer aveva deciso di condividere alcuni ricordi su Instagram riguardanti il periodo della maternità, senza però postare alcuna foto del compagno. Una scelta che per molti significava una cosa sola: crisi.

Del resto non è la prima volta che si parla di un periodo di allontanamento tra i due: per mesi si è parlato di presunti tradimenti e della presenza di un terzo incomodo nella coppia, ovvero Matteo Paolillo, che aveva smentito categoricamente ogni voce sulla questione. Ma anche il drastico calo di post di coppia sui social a più di un anno dalla nascita del primogenito Enea aveva allarmato i fan della coppia.

Adesso però sembra tornato il sereno tra i due: Jacqueline Luna ha condiviso tra le sue storie una foto della folla direttamente dal backstage del concerto di Tor Vergata di Ultimo, dimostrando di essere presente in uno dei momenti più importanti della sua carriera. “Un mare di emozioni che solo tu sai tirare fuori”, ha scritto l’influencer pubblicando un reel del compagno che mostra i 250mila fan accorsi all’evento, scacciando definitivamente ogni voce di crisi, semmai ci sia mai stata.

Le voci di crisi che continuano a tornare

La storia di Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo ha sempre avuto il sapore di una favola moderna: giovani, bellissimi e innamoratissimi, l’influencer e il cantante nel tempo sono diventati una delle coppie più apprezzate e amate dei social e non solo. Il loro amore è sbocciato nel 2021 ed è diventato sempre più forte con l’arrivo del piccolo Enea, nato a fine novembre del 2024.

Da quando è nato il loro bambino però le voci di crisi hanno cominciato a farsi sempre più frequenti: più volte era stata data per certa la rottura, ma ogni volta Jacqueline Luna ha cercato di smentire i pettegolezzi con qualche segnale sui social, che lasciava intendere che niente ha mai scalfito l’amore che li lega.

Del resto entrambi hanno sempre vissuto la loro storia lontano dai riflettori e dal clamore mediatico: hanno sempre preferito mostrare poco della loro quotidianità e concentrarsi sull’autenticità del loro legame, diminuendo gradualmente la pubblicazione anche delle foto di coppia sui profili, diventate rarissime soprattutto dopo la nascita di Enea. Una scelta che, in un modo di oversharing può risultare controcorrente e anche gettare ombre (in più di un’occasione inesistenti) sulla loro storia.