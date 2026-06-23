Jacqueline Luna Di Giacomo, le foto ricordo allarmano i fan: spariti Ultimo e la mamma Heather

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo ha deciso di aprire l’album dei ricordi e condividere con i suoi follower alcuni scatti risalenti alla gravidanza del piccolo Enea, il figlio nato dalla relazione con il cantautore Ultimo. Un gesto semplice, nato probabilmente dalla nostalgia e dal desiderio di rivivere quei mesi speciali, che però ha finito per accendere la curiosità del popolo del web.

La giovane, infatti, ha deciso di fare un tuffo nei ricordi postando sul suo profilo Instagram una raccolta di immagini intime e preziose che raccontano uno dei periodi più emozionanti della sua vita. A risaltare però è l’assenza di due persone fondamentali nella vita di Jacqueline: il suo compagno Ultimo e sua mamma Heather Parisi.

Jacqueline Luna, i fan chiedono le foto con mamma Heather

Jacqueline Luna Di Giacomo torna a far parlare di sè e questa volta per una serie di fotografie pubblicate sui social che raccontano l’attesa della maternità. Tra tramonti sul mare, selfie con il pancione, momenti di relax e immagini della quotidianità, Jacqueline ha mostrato una versione molto autentica di sé, lontana dai filtri e dalle costruzioni perfette che spesso caratterizzano i social network. Un racconto dolce e personale che ha immediatamente conquistato migliaia di utenti.

Eppure, osservando attentamente il carosello fotografico, molti follower hanno notato due assenze che non sono passate inosservate. Nelle immagini pubblicate, infatti, non compare né Ultimo né la madre di Jacqueline, Heather Parisi: un dettaglio che ha immediatamente alimentato commenti, domande e supposizioni tra gli utenti.

Per quanto riguarda Heather Parisi, l’assenza non sorprende particolarmente chi segue da anni le vicende familiari delle due: il rapporto tra madre e figlia è noto per essere complicato e segnato da una lunga distanza emotiva e fisica. Negli anni Jacqueline ha più volte lasciato intendere che i rapporti con la showgirl siano ormai ridotti al minimo, mentre Heather stessa ha ammesso in passato di non aver ancora conosciuto il nipote Enea.

Una situazione che continua a suscitare curiosità e che, a oggi, sembra non aver trovato una soluzione definitiva. Sotto al carosello di foto infatti non sono mancati alcuni commenti di utenti che hanno sottolineato proprio la complessità di questa situazione, auspicando un possibile riavvicinamento. Un follower, in particolare, ha scritto: “È un peccato in tutte queste belle foto non vedere Heather. È possibile che il rapporto è irrecuperabile? Perché tutto questo rancore jac? Sei stupenda e intelligente”.

Ultimo assente dalle foto ricordo di Jacqueline Luna Di Giacomo

Ma se l’assenza di Heather dalle foto ricordo di Jacqueline ha lasciato ad alcuni fan l’amaro in bocca, più sorprendente, invece, è apparsa la mancata presenza di Ultimo. I due formano una delle coppie più amate e riservate dello spettacolo italiano e, nonostante abbiano sempre protetto la loro privacy, nel corso degli anni hanno condiviso diversi momenti importanti della loro storia d’amore.

Dal videoclip di Altrove, dedicato proprio a Jacqueline, fino all’annuncio dell’arrivo del loro bambino, il cantante non ha mai nascosto quanto la compagna sia stata fondamentale nella sua vita.

Proprio per questo motivo, molti utenti hanno iniziato a interrogarsi sull’assenza del cantante nel racconto fotografico pubblicato dall’influencer. C’è chi ha parlato di una possibile crisi e chi, invece, ritiene che si tratti semplicemente di una scelta legata alla riservatezza che da sempre caratterizza la coppia.

A rafforzare questa seconda ipotesi c’è un dettaglio che i fan più attenti ricordano bene: soltanto poche settimane fa Jacqueline aveva condiviso contenuti legati al nuovo progetto musicale di Ultimo, un gesto interpretato da molti come la dimostrazione che il legame tra i due sia ancora solido.

Al di là delle indiscrezioni, ciò che emerge da queste immagini è soprattutto il ritratto di una giovane donna profondamente cambiata dalla maternità: ogni fotografia racconta l’attesa, le emozioni e la trasformazione vissuta nei mesi che hanno preceduto la nascita di Enea.