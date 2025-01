Jacqueline Luna, le parole dedicate alla suocera (e la frecciata a mamma Heather Parisi)

Fonte: IPA Jacqueline Luna Di Giacomo e Heather Parisi

Parole dolcissime quelle dedicate da Jacqueline Luna Di Giacomo ad Anna, la madre del cantante Ultimo e papà del suo bimbo Enea. L’influencer, diventata madre lo scorso 30 novembre, ha voluto ringraziare pubblicamente la suocera per averla aiutata in questi primi mesi di maternità, quelli più difficili per un neo genitore. Nessun riferimento invece a mamma Heather Parisi che, a quanto si evince dalle parole dell’artista, non le sarebbe stata vicina in questo momento così delicato della sua vita.

Jacqueline Luna Di Giacomo, la dedica alla suocera e la frecciata a Heather Parisi

Che i loro rapporti non siano idilliaci è chiaro da tempo, ma un’ulteriore conferma è arrivata proprio da Jacqueline Luna Di Giacomo che continua a non fare menzione della madre Heather Parisi, anche quando si parla del piccolo Enea, venuto al mondo lo scorso 30 novembre a New York. Una scelta non casuale per l’influencer e il compagno Ultimo, che hanno voluto che il figlio avesse la doppia cittadinanza e che sia bilingue come la mamma.

Adesso l’artista è tornata a casa, dove ad accoglierla c’erano le amiche più care che hanno finalmente conosciuto il suo bambino. La giovane ha anche colto l’occasione per pubblicare un bellissimo scatto risalente a qualche settimana fa, che la immortala col pancione e la suocera Anna che la abbraccia teneramente. “L’aiuto per una neo-mamma è fondamentale, che sia famiglia o amici è oro averlo”, ha scritto Jacqueline Luna di Giacomo su Instagram. “Io sono così fortunata ad avere come spalla nonna Anna, senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e le notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo nuovo viaggio”.

E poi ha aggiunto parole colme d’affetto e di stima per la donna che le è stata così di supporto in questi primi mesi di vita del suo piccolo: “Spero di essere per Enea la mamma favolosa che sei tu!“.

Se da un lato Jacqueline Luna ha voluto condividere con i suoi fan tutta la dolcezza del legame con la madre del suo compagno, non può che balzare agli occhi la totale assenza di riferimento alla madre Heather Parisi, con la quale da tempo non intrattiene alcun tipo di rapporto.

Heather Parisi e la lontananza dalla figlia

Mentre la figlia Jacqueline Luna continua a non parlare della madre, Heather Parisi ha ribadito più volte di non avere nulla da rimproverarsi riguardo al rapporto con lei e nel salotto di Silvia Toffanin: “Jacqueline ha deciso di andare a vivere con suo padre, dopo essere stata fino a 12 anni a Hong Kong. Mi mancava quando è andata via, così come Rebecca, quando è tornata in Italia e poi è andata in Spagna, ma avevo una vita frenetica, con i due gemelli ancora piccoli. La gente può scrivere ciò che vuole ma io conosco la verità e sono molto serena”, aveva dichiarato a Verissimo.

E pare che non veda l’ora di conoscere il nipotino, anche se al momento, non ci sarebbe stato un incontro con il piccolo: “Sono felicissima di diventare nonna, già spero che il mio nipotino mi chiami ‘nana Crilù’. Ho detto no a tanti soldi e trasmissioni televisive perché volevo fare la mamma. Ora divento nonna. Questa per me è una sensazione meravigliosa”.