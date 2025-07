Jacqueline Luna, l’abbraccio con la madre di Ultimo è dolcissimo

Un gesto dolcissimo che vale più di mille parole: dopo la fine del concerto di Ultimo a San Siro, Anna Sanseverino, la madre del cantante, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni commoventi scatti della serata. Tra questi spicca immediatamente la foto in compagnia di Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata del figlio, che la abbraccia teneramente.

Jacqueline Luna, l’abbraccio con la madre di Ultimo

Un legame che è sempre stato forte e che non è mai stato sbandierato sui social, bensì vissuto nella tenerezza della quotidianità e condiviso soltanto in rare occasioni. Jacqueline Luna Di Giacomo e Anna Sanseverino, la mamma di Ultimo, non hanno mai nascosto l’affetto che provano l’una per l’altra, e anche in occasione del doppio concerto del cantante a San Siro, le due sono state fotografate insieme mentre si scambiano un tenero abbraccio.

La foto è stata condivisa sul profilo della madre dell’artista a corredo di parole piene d’orgoglio e amore, come solo quelle di una mamma fiera del suo ragazzo possono essere. “Due concerti indimenticabili a San Siro, due serate che hanno confermato la tua grandezza. Uno spettacolo intenso, travolgente, emozionante, dove la tua voce e le tue canzoni hanno riempito lo stadio e toccato il cuore di tutti. La pioggia non ha fermato nulla: due ore di musica sotto una pioggia incessante, tu a cantare come se nulla fosse ed io lì col cuore in gola preoccupata perché ogni goccia sembrava pesare più di quanto si vedesse”.

Poco dopo la stessa dolcissima foto è stata pubblicata anche da Jacqueline Luna, che allo scatto ha aggiunto le parole: “Proud mamas”, appunto madri orgogliose. Un gesto molto tenero quello tra la fidanzata di Ultimo e la suocera, che dimostra quanto le due siano legate, mentre ancora oggi è molto delicato il rapporto con la madre Heather Parisi.

Jacqueline Luna Di Giacomo, la dedica alla suocera

Jacqueline Luna è diventata mamma lo scorso 30 novembre di Enea, e non ha mai nascosto quanto la suocera le sia stata accanto nei primi mesi di vita del piccolo. L’influencer ne aveva parlato a poche settimane di distanza dalla nascita del figlio, spiegando quanto l’aiuto della famiglia e delle amiche più care era stato per lei fondamentale.

“Io sono così fortunata ad avere come spalla nonna Anna, senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e le notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo nuovo viaggio”, aveva scritto su Instagram. E aveva aggiunto una frase che era un vero attestato di stima per la donna: “Spero di essere per Enea la mamma favolosa che sei tu!“.

Impossibile non notare l’assenza di riferimenti a mamma Heather Parisi, con la quale si sa, i rapporti non sono certo idilliaci. La compagna di Ultimo non ama parlare della madre, ma in occasione dell’intervista della showgirl a Belve si era sentita in dovere di dire la sua: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni”.