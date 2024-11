Fonte: IPA Ultimo

Enea è arrivato. Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo hanno accolto l’arrivo del loro primo figlio, la notizia arriva dal cantautore romano, che ha comunicato ai numerosi fan la buona novella con una dolcissima foto da neopapà. Con tutta la tenerezza che lo contraddistingue, già svelata nella canzone dedicata proprio al suo piccolo e pubblicata qualche giorno prima della sua nascita.

Ultimo diventa papà, l’annuncio social

“La direzione perfetta per non perdermi più” si legge nel più recente post apparso sul profilo Instagram di Ultimo. “Benvenuto piccoletto” si conclude la didascalia che mostra la foto delle impronte di due piedini piccoli piccoli, le prime impronte del neonato Enea. Sullo sfondo si scorge Jacqueline Luna Di Giacomo che stringe tra le braccia il suo bambino appena arrivato al mondo. Un post delicato e tenerissimo, con cui il seguitissimo cantautore romano ha condiviso con i fan la propria gioia da neopapà. E i commenti di congratulazioni sono numerosissimi: “Sono emozionata come se fosse figlio mio” ha scritto una fan particolarmente affettuosa.

Enea, il significato dietro il nome

Ultimo, il cui vero nome è Niccolò Moriconi, lo chiama affettuosamente “piccoletto”, ma il vero nome del bimbo è Enea, così come svelato da Antonello Venditti. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il maestro dei cantautori romani aveva inconsapevolmente rivelato il nome che, fino a quel momento, i genitori avevano tenuto nascosto: “Un abbraccio e un augurio speciale a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò. Stanno a New York e aspettano un bambino che si chiamerà Enea, che sta per nascere”.

Enea è il protagonista dell’Eneide di Virgilio, il capostipite dei romani, colui le cui gesta diedero il via alla nascita di Roma. E forse non è un caso, Ultimo è nato e cresciuto a Roma e alla capitale è legatissimo, così come lo è la mamma Jacqueline. Non sembra dunque errato supporre che la scelta sia un omaggio alla città dove è nato il loro amore e dove, probabilmente, crescerà anche il loro piccolo. Seppur sia nato a New York, così da avere la doppia cittadinanza italiana e americana, come la mamma, italo-americana in quanto figlia di Heather Parisi.

La prima canzone dedicata al piccolo

L’arrivo di Enea era stato anticipato da Ultimo con una canzone a lui dedicata. Si intitola La parte migliore di me ed è un dolcissimo inno alla vita. “Quanto tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo – aveva scritto Niccolò sotto il videoclip – voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me”. Per poi concludere con una postilla rivolta ai suoi fan: “La parte migliore di me è qualcosa di davvero importante. Trattatela bene”.

E speriamo che tutta questa tenerezza non venga inficiata dalle polemiche che, negli ultimi mesi, hanno circondato la neomamma Jacqueline e sua madre Heather Parisi. La compagna di Ultimo aveva raccontato di aver perso i contatti con il genitore ormai da anni, ma Heather ha ribadito: “Io sono felicissima di diventare nonna, già spero che il mio nipotino mi chiami “nana Crilù. Ho detto no a tanti soldi e trasmissioni televisive perché volevo fare la mamma. Ora divento nonna. Questa per me è una sensazione meravigliosa”.