Jacqueline Luna parla del futuro figlio con Ultimo, ma ignora Heather Parisi

Jacqueline Luna e Heather Parisi

Jacqueline Luna si prepara a una nuova fase della sua vita, quella della maternità. A soli 24 anni, la figlia di Heather Parisi e del noto chirurgo Giovanni Di Giacomo, sta vivendo un momento magico insieme al compagno Ultimo, con cui condivide un amore che dura ormai da quattro anni. Ma mentre Jacqueline svela ai fan dettagli su come intende crescere il suo primogenito, un piccolo particolare non passa inosservato: la totale assenza di menzioni alla madre, Heather Parisi.

Una maternità vissuta lontano dall’Italia

Jacqueline Luna e Ultimo hanno deciso di vivere questo importante momento lontano dai riflettori italiani, scegliendo come nido per i primi mesi da genitori la vivace e cosmopolita New York.

La giovane coppia non ha scelto casualmente la città americana: qui, il loro figlio non solo verrà al mondo, ma avrà anche il privilegio di ottenere la doppia cittadinanza, sia italiana che statunitense. Jacqueline Luna, infatti, è cresciuta in un ambiente bilingue, parlando fluentemente sia italiano che inglese, un’eredità che intende trasmettere anche al figlio.

In una delle sue Instagram stories, Jacqueline Luna ha raccontato come crescerà il suo piccolo, rivelando di voler mantenere viva la tradizione bilingue nella sua famiglia.

“Avendo avuto la fortuna di crescere madrelingua americana in casa, farò lo stesso con bebè”, ha spiegato con entusiasmo. Jacqueline ha poi immaginato scenari di vita quotidiana, come quello in cui il figlio le chiederà di andare al parco in italiano e lei, con ironia, risponderà fingendo di non capire, esigendo che parli in inglese.

Questa sua visione scherzosa del futuro ha conquistato i fan, che però non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio significativo: durante il racconto, Jacqueline non ha mai menzionato sua madre.

Il silenzio su Heather Parisi

Per chi conosce bene la vita di Jacqueline Luna, l’assenza di riferimenti alla madre Heather Parisi non è affatto una sorpresa. Il rapporto tra le due è da tempo oggetto di speculazioni, e le tensioni familiari sono state rese pubbliche soprattutto dopo alcune interviste rilasciate da entrambe.

Jacqueline, dopo aver vissuto per anni ad Hong Kong con la madre e la sorella Rebecca, ha deciso, all’età di dodici anni, di tornare in Italia per vivere con il padre.

Questo distacco ha segnato un punto di non ritorno nel legame madre-figlia, e la scelta di Jacqueline di non fare alcuna menzione alla madre, anche mentre parlava dell’educazione bilingue che intende trasmettere al figlio, non ha fatto altro che confermare il perdurare della distanza tra le due.

Heather Parisi, tuttavia, non è rimasta in silenzio di fronte alle voci di conflitti familiari. Ospite di Verissimo, ha cercato di smorzare le polemiche, dichiarando di essere felice per l’imminente arrivo del nipote e di essere aperta a una riconciliazione con le figlie.

“Non mi dispiacerebbe un pranzo con loro“, ha affermato con tono conciliatorio, parlando non solo di Jacqueline, ma anche dell’altra figlia, Rebecca, con cui sembra condividere un rapporto altrettanto complicato.

Nonostante queste dichiarazioni pubbliche, Jacqueline Luna ha scelto di mantenere una certa distanza, preferendo concentrarsi sulla sua nuova vita da futura madre, senza lasciare spazio a discussioni pubbliche sul suo legame con la madre.

Questo silenzio è significativo e dimostra quanto Jacqueline voglia proteggere la sua privacy e quella della sua futura famiglia, evitando di trascinare nel suo percorso personale antichi dissapori familiari.