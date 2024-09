Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo stanno per diventare genitori e hanno deciso di lasciare l'Italia per un po'

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono in partenza per lasciare l’Italia. Ad annunciarlo è stato il cantautore romano tramite il suo profilo Instagram, nel quale ha condiviso una sua foto insieme alla sua fidanzata accompagnandola con una didascalia che non ha lasciato spazio a dubbi. La decisione sembra derivare dall’esigenza di far nascere il loro primo figlio all’estero, in un Paese che chiaramente non è stato specificato, ma tutto fa presupporre che si tratti proprio di una scelta di questo tipo.

Perché Jacqueline Luna e Ultimo lasciano l’Italia

È una nuova vita, quella che li aspetta, e di certo non vogliono farsi trovare impreparati. Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo hanno già iniziato a modificare le abitudini per l’arrivo del loro bambino, che avrà un nome con l’iniziale E, a cominciare proprio dal suo luogo di nascita. L’ultimo post del cantautore di San Basilio fa infatti pensare a un viaggio all’estero con la chiara intenzione di mettere al mondo il piccolo in un Paese straniero. Quale? Potrebbero essere gli Stati Uniti d’America, ma niente è certo.

Di sicuro, Ultimo ha voluto allontanarsi dall’Italia per andare alla ricerca di quella privacy che gli è stata negata perfino quando è venuta a mancare sua nonna Gina. I fan si sono infatti assiepati all’esterno della clinica dov’era ricoverata la signora e, ai funerali, pare che sia stato perfino richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un’esperienza che di certo non vuole ripetere e dalla quale si sta mettendo al riparo con largo anticipo.

Il ritorno in Italia di Heather Parisi

Ultimo e Jacqueline Luna hanno annunciato di dover lasciare l’Italia per un certo periodo proprio nei giorni in cui Heather Parisi, la mamma di lei, ha fatto ritorno in Italia per partecipare alla prima puntata domenicale di Verissimo. Prima dell’intervista, la showgirl e ballerina era intervenuta sul suo Instagram per chiedere che fosse riservata la sua privacy, specificando di non doversi giustificare con nessuno per le sue scelte di vita.

Sentita a Verissimo da Silvia Toffanin, l’artista ha parlato per la prima volta pubblicamente della gravidanza di sua figlia, con la quale non ha rapporti da moltissimi anni. La giovane vive infatti in Italia insieme al padre Giovanni, mentre la mamma vive con suo marito e i gemelli – ormai da tempo – a Hong Kong. “Non mi rimprovero nulla. Quando è nata Jacqueline Luna avevo 40 anni, pensai ‘Questa è la mia vita’. Lasciai la carriera, abbandonai tutto. La gente pensava che io fossi matta, lavoravo tanto, ma io volevo fare la mamma. Divento nonna, che poi se ci pensi bene, quando ho conosciuto Umberto, capii subito che volevo diventare mamma con lui. Sono estasiata, è una sensazione meravigliosa“.

Heather Parisi ha smentito categoricamente di non voler conoscere il suo nipotino e ha respinto tutte le accuse che le sono state mosse in questi mesi: “Io sono felice di diventare nonna e di conoscere il mio futuro nipote. Per quale ragione io non vorrei incontrarlo? Ma ci mancherebbe altro. Spero che mi chiamerà nalacrilù, la gente non deve credere alle zecche e ai giornali spazzatura. Ho sempre seguito quello in cui credo”. Il suo nipotino potrebbe nascere addirittura nella sua terra: è solo questione di poche settimane.