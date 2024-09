Heather Parisi prende le distanze dalle critiche e dai commenti negativi ricevuti per la figlia Jacqueline Luna: "Non devo giustificarmi"

Fonte: IPA Heather Parisi

“Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata”. Con queste parole, Heather Parisi ha scritto un lungo post su Instagram, ribadendo ancora una volta che non ha mai alimentato il gossip, e mai lo alimenterà. Il riferimento è chiaro, e per capirlo bisogna tornare un po’ indietro nel tempo. Tornata in Italia, in molti hanno subito pensato a una riappacificazione con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, prossima al parto.

Heather Parisi parla dopo le critiche

Sin dal primo momento in cui si è ipotizzata la dolce attesa di Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, si è fatto il nome di Heather Parisi. “Non vuole conoscere il nipotino”, “non vuole vedere la figlia”. Indiscrezioni che si sono rincorse e che non sono mai state smentite dalle dirette interessate. Ora, però, dopo essere tornata in Italia, la Parisi è stata nuovamente criticata: la prima “tappa” dal parrucchiere, anziché dalla figlia, ha generato una nuova ondata di polemiche.

Forse, spinta proprio da questo, ha scelto di rompere il silenzio e di condividere un lungo pensiero, senza mai nominare Jacqueline. “Giornali e TV lo usano (il gossip, n.d.r.) come strumento di distrazione della gente. Io lo trovo uguale alla pornografia. M’infastidisce anche quando riguarda gli altri perché mi disgusta l’idea che un personaggio pubblico debba far sapere i suoi fatti privati. Voglio essere giudicata per il mio lavoro, per le mie idee, per le mie battaglie invece che per il mio privato”.

E ha aggiunto: “Oggi molti personaggi del mondo dei social o dello spettacolo usano la propria vita privata per far parlare di sé. Questo succede quando non si ha nulla da raccontare dal punto di vista artistico perché non si hanno una carriera e un talento da artista. Io ho carriera e talento e non parlo dei miei fatti privati ad uso della pruderie e della morbosità di una società in cui farsi i ca### propri non è più un valore”.

Il rapporto tra Heather Parisi e la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo

Nel 2023, Jacqueline Luna Di Giacomo ha raccontato di non vedere la madre da dieci anni. Dichiarazione che è stata rilasciata dalla Di Giacomo su Instagram dopo le parole della Parisi a Belve, soprattutto legate alla domanda: “Se sono contenta di essere la suocera di Ultimo? Di chi? Non lo so di che cosa parli”. Dopodiché più volte si è parlato del loro rapporto conflittuale e, quando è stata condivisa la notizia della gravidanza di Jacqueline, di pari passo si è fatto il nome della Parisi.

Sul profilo social, in effetti, molti sono stati i commenti negativi: “La tua tappa doveva essere un’altra”, o ancora “Speriamo di vederti fare la nonna”. Jacqueline Luna e Ultimo aspettano un maschietto: gli indizi al baby shower, la lettera “E”, che potrebbe essere l’iniziale del nome, un riferimento a Edoardo, che ha un significato importante per Niccolò Moriconi. Non è dato sapere, a questo punto, se ci sarà un riavvicinamento in futuro tra mamma Heather e Jacqueline. E, come ha spiegato la Parisi stessa, la sua vita privata rimarrà tale.