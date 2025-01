Heather Parisi e Ultimo, compleanno in comune ma sempre distanti

Heather Parisi e Ultimo non hanno in comune solo il legame con Jacqueline Luna di Giacomo, ma anche il giorno del loro compleanno

Fonte: IPA Heather Parisi e Ultimo festeggiano il compleanno

Heather Parisi e Ultimo hanno qualcosa in comune e no, non si tratta soltanto di Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della celeberrima ballerina e compagna del cantante. I due compiono gli anni nello stesso giorno, il 27 gennaio, ma com’è noto al mondo del gossip sembra non abbiano alcun rapporto. La distanza si fa sentire in un giorno così speciale per entrambi.

Il messaggio di Heather Parisi

Heather Parisi non ha bisogno di presentazioni. Indimenticabili i suoi tormentoni come Cicale, ma non solo: la Parisi è un’icona della televisione italiana, le sue meravigliose coreografie sono considerate un pezzo di storia e non smettono di essere citati i programmi a cui ha preso parte negli anni Ottanta, al fianco di giganti come Pippo Baudo e Raimondo Vianello.

Sono in tanti a celebrarla questo 27 gennaio, giorno in cui compie 65 anni e nel quale ha deciso di condividere un messaggio con i suoi follower di Instagram, a corredo di uno scatto che la ritrae di spalle su una spiaggia delle Filippine: “Il tempo è un’emozione che si può vivere in lungo o in largo. Se lo si vive nel suo divenire, sempre uguale, dopo sessantacinque anni, si hanno sessantacinque anni. Se invece lo si vive, nella sua ampiezza per tutto quello che può dare in ciascun singolo istante, con alti e bassi, amando e facendosi amare, magari facendo pure qualche sciocchezza, allora dopo sessantacinque anni ne avremo molti di meno. Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla”.

A farle gli auguri sul social Maria Teresa Ruta, che si prepara a entrare nella Casa del Grande Fratello, ma anche Caterina Balivo che nel corso de La Volta Buona ha colto l’occasione per rivolgerle un messaggio in diretta televisiva.

Grande festa per Ultimo

Com’è noto al mondo del gossip, ormai da tempo Heather Parisi è distante dalla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, che da poco è diventata mamma per la prima volta. Non sorprende, dunque, che non vi siano stati messaggi (almeno in pubblico) da parte della giovane che, intanto, ha festeggiato il compleanno del compagno Ultimo. Casualmente i due compiono gli anni lo stesso giorno.

Per il cantante è un compleanno speciale, il primo da papà, e per celebrarlo ha condiviso un carosello su Instagram con i momenti più belli dei festeggiamenti. “So 29! Ieri solita festa all’Ultimo Records Palace. Grazie a tutti per lo tsunami di auguri. Sono un ca**o di acquario! Il primo compleanno da papà. L’ultimo compleanno da ventenne. Mi sento sempre appeso ad un filo lontano Mi sento sempre Peter Pan”, ha scritto a corredo del post.

Anche in questo caso non sono mancati i messaggi di auguri di amici e colleghi, da Elisa Toffoli a Noemi, da Elisa D’Ospina a Max Brigante, senza contare quelli dei tanti fan che lo seguono da sempre con grande affetto.