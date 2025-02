Heather Parisi a La volta buona contro Mariotto: “L’ultimo della fila”. La verità su Ballando e Fantastico

La showgirl è intervenuta durante il programma di Caterina Balivo per rispondere ad alcune domande sul suo passato in tv e per chiarire il rapporto con Mariotto

Heather Parisi torna in tv con un videomessaggio durante la puntata del programma di Rai1 La volta buona condotto da Caterina Balivo. E lo fa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e dire la sua su tutto ciò che è stato detto su di lei negli ultimi tempi, anche dall’ex collega a Ballando con le stelle Guillermo Mariotto.

Heather Parisi, la frecciata in risposta a Mariotto

Showgirl e ballerina dal talento innato e dal sorriso travolgente: chi non si ricorda di Heather Parisi? Assente da un po’ di tempo dalla tv italiana, se non per qualche rara comparsa, Heather da tempo vive a Hong Kong insieme al marito, ma non si perde nulla di ciò che accade in Italia, frecciate nei suoi confronti incluse. E proprio per rispondere ad alcuni commenti fatti da colleghi come Giancarlo Magalli, ma soprattutto Guillermo Mariotto, in merito alla discussione sulla storica rivalità con Lorella Cuccarini, Heather è voluta intervenire da Caterina Balivo con un videomessaggio per dire la sua. La showgirl ha voluto infatti difendersi dalle critiche sul suo presunto “caratterino” dichiarando: “Sì, io sono nata con il dna di una che balla mentre affonda, se fossi stata solo simpatica, mi avrebbero chiamata la gentile signorina del tè, invece no, io sono quella che accende i riflettori e, a volte, pure gli incendi e lo dico senza spocchia, perché credimi, i riflettori sono belli quando puoi decidere tu quando spegnerli”.

Non solo, con il suo videomessaggio Heather ha voluto ribattere ai commenti taglienti fatti da Guillermo Mariotto, suo ex collega durante le prime edizioni di Ballando con le stelle. Mariotto avrebbe definito senza tanti giri di parole la Parisi una persona “un po’ troppo sopra le righe, quasi egocentrica” e a queste accuse Heather ha risposto facendo un po’ la vaga, quasi snobbando Mariotto, chiamandolo “lontanissimo vicino di banco” e riducendo il loro rapporto ad un mero scambio di saluti che a volte neanche avvenivano, come una sorta di tacito accordo da entrambe le parti ad ignorarsi il più possibile. Nonostante questo però, Heather non ha risparmiato una stoccata all’ex collega ricordando come lui fosse “l’ultimo della fila” mentre lei fosse in seconda posizione, quasi a voler ribadire la distanza, in termini di competenza sul ballo, tra di loro.

Il Fantastico negato, la verità di Heather Parisi e il video con Pippo Baudo

Nel videomessaggio di Heather Parisi a La volta buona però, c’è posto anche per una questione rimasta irrisolta per molto tempo e alla quale la showgirl ha voluto finalmente dare una risposta: la sua inspiegabile assenza dalle edizioni 6 e 7 di Fantastico, lo storico programma Rai condotto da Pippo Baudo.

Heather Parisi era una delle ballerine di punta del programma dai suoi esordi, ovvero dal 1979, e la sua presenza fissa era data pressoché per scontata quando invece, durante l’edizione numero 6 del 1985, Heather non partecipò. Per molto tempo la verità ufficiale che venne fatta circolare, definita poi dalla stessa Parisi “troppo romanzata”, la vedeva rifiutare la partecipazione a Fantastico per non dover lavorare con Lorella Cuccarini, anche lei scoperta in quegli anni da Pippo Baudo. Nel videomessaggio invece Heather ha voluto spiegare anche quella circostanza, dichiarando che era stata portata a dire no. A quel punto, a sostegno di quanto detto dalla showgirl, Caterina Balivo ha mostrato al pubblico un video di qualche anno fa in cui proprio Heather Parisi e Pippo Baudo parlano dell’accaduto e la ballerina dichiara al conduttore “Non sono stata io a decidere di non fare Fantastico, mica sono addormentata. Mi hanno fatto dire di no e, invece, sarebbe stato molto bello farlo insieme. Ho sbagliato lo so”.

La Parisi conclude il videomessaggio lanciando inoltre un monito a quanti la definiscono “diversa”, spiegando che molti apprezzano questa diversità, ma proprio per questo non deve diventare un’etichetta negativa, bensì un valore aggiunto della sua persona.