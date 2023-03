Jacqueline Luna su mamma Heather: “Non la vedo da 10 anni”

Fonte: IPA Jacqueline Luna Di Giacomo, il legame con la mamma Heather

L’intervista di Heather Parisi a Belve, nel salotto più graffiante della televisione, condotto da Francesca Fagnani, è destinata a entrare nella storia, non solo per la vicenda cui si è resa protagonista – è arrivato l’ufficiale giudiziario – ma anche per le conseguenze familiari. A rompere il silenzio è stata la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo con una storia su Instagram, spiegando quali sono i rapporti e dissociandosi da quanto detto dalla madre in televisione.

Jacqueline Luna Di Giacomo, il legame spezzato con la mamma Heather Parisi

Una storia semplice, diretta, che racconta una verità fino ad oggi nascosta. A parlare è Jacqueline Luna Di Giacomo, spesso descritta come “la figlia di Heather Parisi” o “la fidanzata di Ultimo“, quando in realtà è una persona come tutti, con un bagaglio e dei sogni da realizzare. Forse proprio per questo motivo ha voluto mettere in chiaro le cose, scrivendo un discorso importante in una stories sul suo profilo Instagram.

“Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere”. Ha aggiunto: “Non vedo mia madre da 10 anni“.

Jacqueline Luna si dissocia dall’intervista di Heather Parisi a Belve

Una questione certamente delicata, come detto anche dalla stessa Jacqueline Luna: perché quando si è vip, personaggi pubblici, tutto è messo sulla piazza, volente o nolente, e non sempre si può controllare il mare di informazioni e indiscrezioni. Tutt’altro, basti pensare alla notizia della presunta rottura con Ultimo, alla fine smentita dall’artista su Instagram.

“Mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita, se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato”, ha aggiunto, sottolineando anche il suo desiderio – più che legittimo – di non essere continuamente associata alla sua famiglia.

“Io sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io”, ha continuato, dal momento in cui studia per lavorare nel mondo del cinema, e vorrebbe mostrare le sue qualità senza essere costantemente considerata come “la figlia di”.

Heather Parisi, le parole su Ultimo

Nel corso dell’intervista di Heather Parisi a Belve, la showgirl ha voluto sottolineare di stare frequentando i suoi figli, smentendo di fatto le voci sul rapporto conflittuale con Jacqueline Luna. Ma non solo, perché, Francesca Fagnani le ha anche posto una domanda su Ultimo. “Contenta di essere sua suocera?”. La Parisi ha scelto di tagliare corto.

“Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia. Il gossip è come la puntura di una zanzara: all’inizio è solo un piccolo puntino, poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce sempre di più. La gente gode di queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me”.