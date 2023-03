Ultimo e Jacqueline Luna, altro che crisi: “Tu riporti il sole dentro me”

La notizia della crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, h fatto il giro del web in men che non si dica. Del resto non è difficile comprenderne la ragione, dal momento che negli ultimi due anni sono diventati una delle giovani coppie più amate e ammirate. Lui cantautore, lei influencer e artista: il binomio perfetto all’improvviso si è incrinato, causando una frattura insanabile. Almeno secondo i rumors. A spazzare via ogni voce sulla rottura ci ha pensato lo stesso Ultimo che, in un giorno speciale, ha dedicato parole dolcissime alla sua bella fidanzata.

Ultimo smentisce le voci di crisi con la fidanzata Jacqueline Luna

A dare notizia della crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, la bellissima figlia di Heather Parisi, era stato Giuseppe Candela con un’anteprima esclusiva sul settimanale Chi. Per due anni tutto è andato a gonfie vele ma il silenzio sospetto sui social da parte dei due giovani artisti dopo la partecipazione del cantautore al Festival di Sanremo 2023 aveva destato qualche dubbio: niente più dediche o storie l’uno in compagnia dell’altra, solo un’apparente indifferenza che ha lasciato presagire il peggio.

L’amore ai tempi dei social funziona così, del resto. Specialmente se sei un personaggio amato e seguito da tanti follower è inevitabile passare sotto la loro lente di ingrandimento. Di conseguenza anche un commento in meno può scatenare sospetti che, in moltissimi casi, si rivelano del tutto infondati.

È bastato un post su Instagram per rimettere tutto a posto. Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha approfittato di un giorno importante per tornare a far capolino con una dedica dolcissima per Jacqueline Luna, nel giorno del suo 23esimo compleanno: una serie di scatti insieme tra viaggi e tramonti, poi le parole che solo un uomo innamorato potrebbe rivolgere alla sua dolce metà.

“Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me”, le ha scritto citando il brano Amare, tratto dal suo ultimo album. Basterebbero queste poche parole per comprendere il sentimento che lega questa splendida coppia, ma sbirciando le successive non si può far altro che sentire il cuore sciogliersi nel più dolce dei modi: “Scusa se a volte mi chiudo, è che spesso non trovo risposte nei perché. Ma tu mi riporti lo giuro a capire che amare è l’unica strada che c’è“.

Ultimo e Jacqueline Luna, dal flirt a una grande storia d’amore

Altro che crisi, tra Ultimo e Jacqueline Luna procede tutto a gonfie vele e i due sembrano più uniti che mai. Quello che circa due anni fa era nato come un semplice flirt, in breve si è trasformato in una grande storia d’amore che ancora oggi ci fa sognare ad occhi aperti. Sembrano un po’ il principe e la principessa delle favole questi due giovani artisti: belli, di talento e capaci di esprimere i propri sentimenti con una naturalezza davvero invidiabile.

“La tua purezza mi ha reso una persona migliore e mi fa stare bene gridarlo a tutti. (…) Non posso far altro che ringraziare ogni strada che ho percorso, perché mi ha portato a te”, aveva scritto Ultimo su Instagram all’inizio della love story. Jacqueline Luna è la donna che gli ha cambiato la vita e sembra proprio che le cose non siano cambiate.