Heather Parisi risponde a Jacqueline: “Una madre perdona e aspetta”

Un’intervista che ha fatto molto parlare di sé, la risposta della figlia Jacqueline Luna e poi il commento della madre Heather Parisi. Una situazione privata, che è finita sulla piazza a botte di dichiarazioni tv, di commenti nelle storie Instagram e, ultimo tassello, con un post Instagram. In cui Heather Parisi risponde (anche) a Jacqueline: “Una madre perdona e aspetta”.

Ma cosa sta accadendo tra le due? Per capire, almeno, gli ultimi passi della vicenda che le vede protagoniste, si deve partire dall’intervista a Belve che ha visto come protagonista la prima. Alcune risposte alle domande di Francesca Fagnani infatti, hanno dato via a una serie, di conseguenze e di dichiarazioni a mezzo social.

Heather Parisi, le sue parole su Instagram per rispondere a Jacqueline

Hanno fatto rumore le risposte che Heather Parisi ha dato a Belve, ma non solo. Infatti hanno dato il via a una serie di conseguenze. L’ultima? Il lungo post Instagram della diretta interessata in cui ha cercato di far luce su quanto detto e sulla reazione di Jacqueline. Infatti le sue parole, che sono apparse evasive sul fidanzato della figlia, Ultimo, hanno scatenato molte reazioni. Ora Heather ha deciso di intervenire e dire la sua.

Lo ha fatto con un post Instagram in cui ha scritto: “Per prendere tempo e cercare di aggirare una domanda alla quale non volevo rispondere, quando mi è stato chiesto: ‘È contenta di essere la suocera di Ultimo’, ho risposto: ‘Di chi? Non so di cosa parli’. Apriti cielo. Orde di fans indemoniati mi trollano ovunque per aver mancato di rispetto al loro idolo. Non solo per aver messo in dubbio la sua fama, ma per aver voluto ignorare la storia con mia figlia – ha scritto, per poi sottolineare -. So benissimo chi è Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia figlia”.

A quel punto ha voluto spiegare il perché abbia deciso di rispondere così: “Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai – ha spiegato e si è chiesta -. Perché dovrei farlo su quella di mia figlia? La mia risposta evasiva non era niente altro che questo. E chiunque non sia in malafede o non abbia altri intenti se non quelli di trovare qualsiasi pretesto per ferirmi, lo sa benissimo”.

Inoltre ha sottolineato come per lei sia importante che certe questioni rimangano della sfera familiare.

“Mia figlia Jacqueline la pensa diversamente e utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più – ha sottolineato -. Lo fa ben sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non già perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma perché questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta paziente”.

E, infine, si è lasciata andare a uno sfogo: “Purtroppo, l’empatia di tutti coloro che si abbeverano ai pozzi delle disgrazie altrui, siano essi giovani, madri, la stampa, i fans di qualche mia collega o il bestiario vario e avariato di avvoltoi che campano sul dolore altrui, non è mossa da sincera vicinanza, ma è mossa solo dalla volontà di ferire me – ha scritto aggiungendo un pensiero per la figlia -. Auguro con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé. Il talento per farlo, ce l’ha”.

Heather Parisi, cosa aveva detto Jacqueline

Una questione di famiglia che in questi giorni è sulla bocca di tutti. Dopo l’intervista a Belve di Heather Parisi (che si è ritrovata anche l’ufficiale giudiziario), la figlia Jacqueline Luna si è dissociata da quanto detto dalla madre.

Lo ha fatto attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita – si legge -. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni”.

Poi ha spiegato: “Mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita, se non via social come voi”. E a quel punto ha chiesto, comprensibilmente, che venga rispettata la sua privacy.

Ora le parole di Heather Parisi, che ha scelto di non nascondere l’amarezza per tutto ciò che sta accadendo, ma anche di spiegare la sua versione dei fatti. Ultimo capitolo di questa questione di famiglia? Non lo sappiamo, non resta che attendere.