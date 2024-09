Ultimo e Jacqueline Luna, Heather Parisi torna in Italia. E scatta la polemica

Mentre la figlia Jacqueline Luna è sempre più vicina al parto, l'ex ballerina è arrivata in Italia: riconciliazione in vista?

È sempre più vicina al parto Jacqueline Luna Di Giacomo: la compagna di Ultimo, nonché secondogenita di Heather Parisi, è ormai al settimo mese di gravidanza, e mancano poche settimane all’arrivo del suo bimbo. L’ex ballerina è tornata in Italia, mostrando su Instagram l’abbraccio con il suo parrucchiere di fiducia. Non sono mancate le polemiche: in molti non hanno apprezzato il mancato incontro con la figlia, con la quale pare che i rapporti non siano proprio idilliaci.

Heather Parisi torna in Italia: le critiche dei fan

“Good morning Italia”: così Heather Parisi ha salutato i suoi fan su Instagram, postando un video dove riabbraccia il suo parrucchiere di fiducia ad Arzignano, in provincia di Vicenza. “Dopo 12 ore di volo, la prima tappa è qui“, ha spiegato nel breve filmato l’ex ballerina, che vive ormai da anni ad Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013, e i gemelli avuti quando aveva 50 anni, Elizabeth e Dylan.

Nessun riferimento alla sua secondogenita Jacqueline Luna Di Giacomo, nata dalla relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo, e all’imminente parto. E non sono mancate le polemiche di fan e utenti web, che non hanno digerito l’ennesima dimostrazione – almeno sui social – di lontananza tra madre e figlia.

“La tua prima tappa doveva essere un’altra”, ha scritto qualcuno storcendo il naso, “Speriamo di vederti fare la nonna”, ha commentato qualcun altro. E c’è chi ha sentenziato: “Senza parole difatti tolgo il segui immediatamente”. Sotto il post non sono mancati numerosi commenti di sostegno all’ex ballerina, che ha volutamente ignorato le critiche.

Non sappiamo se l’arrivo in Italia di Heather Parisi rappresenti un gesto di riavvicinamento alla figlia, ma non è certo un mistero che tra le due i rapporti non siano facili, tanto che alcune indiscrezioni vorrebbero l’ex showgirl completamente indifferente alla notizia della gravidanza di Jacqueline Luna.

In uno sfogo affidato ai social la giovane a marzo dello scorso anno, dopo l’intervista di Heather a Belve, aveva svelato: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi”.

Jacqueline Luna, il baby shower e gli indizi sul bebè

Manca pochissimo ormai all’arrivo del figlio di Ultimo e Jacqueline Luna: solo qualche giorno fa la figlia di Heather Parisi ha mostrato nelle sue storie di Instagram qualche momento del baby shower, svelando di essere in attesa un maschietto.

Era l’azzurro il colore predominante della festa, e non mancava l’iniziale del nome del piccolo: una grande E formata da palloncini colorati faceva da sfondo a molte delle foto dell’influencer. La coppia ha deciso di non rivelare il nome del loro primo figlio, almeno per il momento, anche se in molti pensano che potrebbe chiamarsi Edoardo, dal grande significato per Ultimo. Sarebbe infatti un omaggio a un caro amico del cantante, la cui vita si è tragicamente interrotta a causa di un incidente stradale.