Jacqueline Luna, la foto col pancione su Instagram: meraviglia della natura

Non potrebbe essere più raggiante Jacqueline Luna Di Giacomo, in attesa del figlio con il compagno, il cantante Ultimo

Non potrebbe essere più raggiante Jacqueline Luna Di Giacomo: la compagna di Ultimo, in attesa del loro primo figlio, ha mostrato il pancione su Instagram durante una gita in barca. La ragazza è una meraviglia della natura: le sue dolci curve le regalano un’aura speciale, quella di una splendida futura mamma.

Jacqueline Luna: gli scatti del pancione sono dolcissimi

È tempo di vacanze e relax per Jacqueline Luna Di Giacomo: la figlia di Heather Parisi, nonché compagna di Ultimo, si sta godendo alcuni giorni di tranquillità al mare, come ha mostrato su Instagram. “Con la panza a Ponza“, recita la didascalia a corredo dei dolcissimi scatti pubblicati sul suo profilo, dove la ragazza appare in tutto il suo splendore.

Un costume intero verde fluo che mette in mostra il pancione sempre più grande e tanti sorrisi: così Jacqueline Luna racconta la sua dolce attesa, fatta di una gioia incontenibile come quella del futuro papà. Solo qualche settimana fa, infatti, il cantante aveva pubblicato su Instagram un breve video dell’ecografia del piccolo in arrivo.

Le prime immagini del bebè E. – la coppia ha deciso di non svelare il nome del figlio, almeno per il momento – non potrebbero essere più tenere di così: il bambino è stato immortalato mentre si ciuccia il pollice. Sebbene non si conosca ancora il nome del bimbo, in molti pensano che potrebbe chiamarsi Edoardo, dal grande significato per Ultimo. Sarebbe infatti un omaggio a un caro amico del cantante, la cui vita si è tragicamente interrotta a causa di un incidente stradale.

Date le dimensioni del pancione dovrebbe mancare pochissimo alla nascita del piccolo: secondo le indiscrezioni Jacqueline Luna dovrebbe partorire tra pochi mesi, in autunno. La giovane e Ultimo stanno insieme ormai da quattro anni: un amore fortissimo, il cui frutto adesso è nel grembo della Di Giacomo. L’annuncio della gravidanza è arrivato durante il concerto del cantante allo Stadio Olimpico di Roma, quando la figlia di Heather Parisi è salita sul palco per farsi baciare il ventre e ufficializzare la notizia della dolce attesa.

Jacqueline Luna Di Giacomo, i rapporti tesi con Heather Parisi

Nonostante il cantante e la sua compagna stiano vivendo uno dei momenti più belli della loro vita, i rapporti tra Jacqueline Luna e la madre Heather Parisi sarebbero più tesi che mai. Stando alle notizie riportate dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, l’ex ballerina non avrebbe mai scritto o telefonato alla figlia per farle gli auguri per la sua gravidanza, e addirittura non avrebbe alcuna intenzione di conoscere il suo futuro nipote.

Secondo l’esperto di gossip – che per primo aveva dato notizia della gravidanza – la showgirl non avrebbe mostrato alcun interesse per l’arrivo del nipotino, e l’idea di incontrarlo non sarebbe una priorità. Del resto Jacqueline Luna e la madre non avrebbero rapporti da anni, come raccontato dalla ragazza.

In una recente intervista a Belve Heather Parisi aveva dichiarato di riuscire a vedere regolarmente i figli, notizia prontamente smentita dalla figlia, che aveva affidato a Instagram uno sfogo: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni“.