Jacqueline Luna e Ultimo, baby shower in azzurro: l’indiscrezione sul sesso del bebè

Un periodo di grandi emozioni quello vissuto da Ultimo e Jacqueline Luna, che aspettano con ansia la nascita del loro primo bambino. Dopo averlo annunciato ai fan, ora la coppia si sta preparando all’arrivo del loro primogenito regalando al pubblico tanti piccoli indizi riguardo al sesso e al nome del bebè.

Jacqueline e Ultimo, baby shower con indizi

Un pancione sempre più evidente, che cresce insieme al sorriso della futura mamma. Jacqueline, negli ultimi mesi, appare felicissima, pronta a vivere l’avventura da neo genitore insieme a Ultimo. In tanti, dopo aver scoperto la bellissima notizia della coppia, hanno subito iniziato a chiedersi sesso e nome del bambino provando a indovinare tramite alcuni indizi che la coppia ha disseminato sui propri canali social.

Ora, Jacqueline ha deciso di svelare qualcosa in più: la figlia di Heather Parisi ha infatti mostrato nelle sue storie di Instagram qualche piccolo momento del baby shower che ha preparato per festeggiare il prossimo arrivo in famiglia: piccolo cupcake al pistacchio, orsacchiotti, poster e palloncini con un colore dominante: l’azzurro. Pare quindi che i moltissimi fan che negli ultimi mesi stavano provando a indovinare il sesso avessero ragione: il primo figlio di Ultimo e Jacqueline, potrebbe essere proprio un maschietto.

Altra notizia avvolta parzialmente nel mistero è quella relativa al nome. Durante il baby shower, Jacqueline ha decorato il calco del suo pancione con una bellissima E azzurra, lettera che era già stata utilizzata da lei e da Ultimo sotto alcune foto relative alla gravidanza.

Inizialmente, i fan avevano ipotizzato che il bambino potesse chiamarsi Emanuele, notizia poi smentita dal cantante. La scelta potrebbe quindi propendere per Edoardo, il nome di un caro amico di Ultimo scomparso prematuramente e a cui il cantante ha dedicato la canzone Diamante nel cielo.

Jacqueline e Ultimo felicissimi futuri genitori

Ipotesi e rumors a parte, una cosa è certa: Jacqueline e Ultimo stanno vivendo uno dei momenti più intensi ed emozionanti delle loro vite, circondati dall’amore e dal sostegno dei tanti fan e delle famiglie che dalla prima conferma della gravidanza hanno inondato la coppia di auguri e affetto.

Un momento da favola che si legge sui volti dei due ragazzi attraverso le foto dei piccoli grandi momenti vissuti nell’attesa che nemmeno la relazione complicata tra Jacqueline e la madre Heather Parisi può rovinare: le due non hanno rapporti da diversi anni ormai, e pare che la Parisi non abbia manifestato grandi emozioni alla notizia della gravidanza della figlia.

Di altro tenore è stata invece la reazione di Anna, la mamma del cantante, che aveva condiviso un video dell’annuncio sotto cui aveva scritto: “Non trovo le parole, so soltanto che VI AMO!”

Jacqueline può anche contare sul sostegno della sorella Rebecca, che oltre averla aiutata nel baby shower, non ha mai nascosto la sua felicità: “Giugno sei stata pura magia. Ora posso finalmente urlare al mondo quanto io sia felice di diventare zia e di sapere che dentro al pancino della persona che amo di più al mondo ci sia un altro cuoricino che batte. Baby E sei già amato più di quanto tu possa immaginare. Non vediamo l’ora di conoscerti”.