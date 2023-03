Claudia Gerini, a volte ritornano: l’ex fidanzato pronto a riconquistarla

Fonte: IPA Claudia Gerini e l'ex fidanzato di nuovo insieme, l'indiscrezione

L’amore non manca nella vita di Claudia Gerini. E no, nulla a che vedere con partner o presunti tali: l’attrice si dedica alla famiglia, ha uno splendido rapporto con la sorella maggiore Romina e le amate figlie – Rosa e Linda – sono la luce dei suoi occhi. Senza contare, poi, i mille impegni tra un set e l’altro. Eppure nelle ultime ore si è insinuata una voce piuttosto insistente, sul suo presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Simon Clementi.

Claudia Gerini, l’ex fidanzato vuole riconquistarla

Per citare la celebre canzone di Antonello Venditti, “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Sembra proprio che sia il caso di Claudia Gerini, single da circa due anni dopo la fine della relazione con il fidanzato Simon Clementi e che finora – flirt presunti a parte – si è dedicata unicamente al suo lavoro e alla famiglia, specialmente alle figlie Rosa e Linda (nata dal matrimonio con Federico Zampaglione) alle quali è molto legata. Nulla di certo al momento, ma l’indiscrezione lanciata da Diva e Donna apre le porte all’ipotesi di un ritorno di fiamma tra i due.

Il settimanale ha immortalato la Gerini alla festa di compleanno un’amica, dove erano presenti tanti volti noti del mondo dello spettacolo come la giornalista Barbara Palombelli, l’attrice Nancy Brilli e il comico Lillo, ma anche l’ex compagno con cui ha vissuto l’ultima relazione ufficiale. I due sono giunti all’evento separatamente, ma durante la serata non sono passati inosservati i teneri atteggiamenti dell’imprenditore. “Cercava, senza sosta, di conquistare le attenzioni dell’attrice”, riporta il settimanale secondo quanto affermato da alcuni dei presenti, un comportamento che lascerebbe intendere che nei suoi piani vi sia la volontà di riconquistarla.

Perché è finita tra Claudia Gerini e Simon Clementi

Al momento si tratta solo di indiscrezioni e, probabilmente, resteranno tali. Claudia Gerini non ha mai avuto l’abitudine di sbandierare ai quattro venti la propria vita privata e anche sulla precedente relazione con Simon Clementi aveva mantenuto il massimo riserbo. Le uniche notizie trapelate in merito lasciavano presagire che fosse una cosa seria, con tanto di presentazioni in famiglia (entrambi hanno due figli nati da precedenti relazioni). Del resto, due anni insieme non sono mica pochi, specialmente se vissuti tanto intensamente al punto da progettare di avere un figlio insieme.

Soltanto alla fine di questa relazione – giunta in modo inaspettato – si era decisa a esporsi, a causa delle voci malevole sul presunto tradimento dell’imprenditore. “Nessuno ha beccato nessuno, nessuno ha tradito – aveva scritto nelle storie di Instagram – Semplicemente io e Simon abbiamo scelto di non essere più una coppia. Rimanendo amici”.

Claudia Gerini in più occasioni si è detta felicemente single, ma ha sempre lasciato aperta la porta a un nuovo amore che possa donarle di nuovo quel “brivido” che tutte sogniamo, anche a 50 anni.