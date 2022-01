LOL 2, il ritorno di Lillo Petrolo: che cosa farà il comico

Lol 2, svelato il cast della nuova stagione: tutti i partecipanti

LOL – Chi ride è fuori può essere definito a pieno titolo la rivelazione della scorsa stagione televisiva, partito in sordina e diventato un vero e proprio fenomeno di culto. Volendo analizzare gli ingredienti che hanno portato al successo di questo show prodotto da Amazon Prime Video possiamo citare su tutti la scelta del cast, che ha portato alla nascita di tormentoni che ancora oggi ci accompagnano.

Tra i protagonisti della prima edizione, un ruolo di spicco lo ha avuto Lillo Petrolo, insieme a Elio forse quello che più di tutti è rimasto nella mente degli spettatori. E anche per questo motivo probabilmente Amazon ha deciso di richiamarlo anche per la seconda stagione, ma in un ruolo del tutto inedito.

LOL 2, cosa farà Lillo

Stando a quanto rivelato da Amazon Prime Video, Lillo viene definito “l’arma letale della risata” e sarà uno degli strumenti a disposizione di Fedez e Frank Matano per cercare di spingere i comici in gara a ridere e dunque a essere eliminati. Considerata la sua performance dello scorso anno c’è da scommettere che mieterà diverse vittime, di sicuro – perlomeno – tra il pubblico a casa, ma siamo certi che riuscirà a mettere in seria difficoltà i colleghi.

LOL 2, quando esce

La seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 24 febbraio. Esattamente come accaduto lo scorso anno, anche per questa edizione saranno rilasciati inizialmente i primi quattro episodi, mentre gli ultimi tre usciranno dal 3 marzo.

LOL 2, il nuovo cast

Come già detto, il punto di forza di LOL – Chi ride è fuori è la scelta del cast di comici che avranno il compito di far ridere i propri colleghi senza a loro volta cadere nella trappola. Un compito non semplice, perché, come abbiamo già visto con la prima edizione, a volte nel tentativo di far cadere i propri avversari si incorre nel più classico degli effetti boomerang, sorridendo delle proprie battute.

Anche questa volta i giudici saranno inflessibili e basterà anche solo la minima smorfia per essere prima ammoniti e poi, al secondo richiamo, eliminati.

Non ci sarà Mara Maionchi al fianco di Fedez, che potrà comunque contare su una spalla di tutto rispetto come Frank Matano, concorrente della prima edizione dello show. I due giudici, occhi puntati sullo studio, vigileranno sulle risate dei partecipanti: Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni, Maria Di Biase e Diana Del Bufalo. L’attrice romana, in un’intervista a Il Messaggero, ha smentito la notizia secondo la quale sarebbe stata tagliata fuori da LOL 2 in seguito alle polemiche per aver detto via social di non essere vaccinata.

Chi non è ancora abbonato ad Amazon Prime può farlo adesso e ottenere un periodo di prova gratuito di un mese per accedere e provare tutti i vantaggi previsti dal programma, tra cui anche la visione del grande catalogo sulla piattaforma video e le due stagioni di LOL – Chi ride è fuori.