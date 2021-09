Claudia Gerini e l’ombra del tradimento di Simon: l’attrice fa chiarezza

editato in: da

Claudia Gerini rompe il silenzio sulla fine dell’amore con Simon Clementi dopo le indiscrezioni riguardo un possibile tradimento. L’attrice è stata legata all’imprenditore per diversi anni, ma nell’ultimo periodo si era parlato di una possibile rottura fra i due. La conferma è arrivata dalla stessa Gerini che su Instagram ha fatto chiarezza sul legame con Simon dopo che l’uomo è stato paparazzato a Formentera in compagnia di un’altra donna.

“Claudia Gerini: addio Simon e lui si consola con un’altra. A Formentera con Fabrizia”, ha scritto il settimanale Diva e Donna, pubblicando alcuni scatti in cui l’imprenditore abbraccia in acqua una donna. Le foto hanno alimentato i gossip, nonostante anche il servizio sottolineasse l’addio alla Gerini, per questo motivo l’attrice ha deciso di fare chiarezza. Rompendo la sua nota riservatezza, la diva italiana ha pubblicato un commento nelle Stories.

“Nessuno ha beccato nessuno, nessuno ha tradito – ha scritto Claudia su Instagram, parlando di Simon Clementi -. Semplicemente io e Simon abbiamo scelto di non essere più una coppia. Rimanendo amici”. L’attrice è dunque tornata single dopo una lunga relazione. Alle spalle la Gerini ha altri grandi amori. Il primo per Gianni Boncompagni, a cui si legò fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta.

Dal 2002 al 2004 è stata sposata con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario da cui ha avuto la primogenita Rosa. In seguito ha vissuto un’intensa love story con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino da cui ha avuto Linda. Il cantante e l’attrice si sono separati nel 2016 e poche settimane fa Federico ha sposato Giglia Marra. Presente alle nozze anche la Gerini che ha mantenuto con l’ex compagno ottimi rapporti.

“Mi fa un po’ impressione – aveva ammesso l’attrice parlando del matrimonio dell’ex in un’intervista al settimanale Gente -. Sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto“. Claudia aveva poi raccontato la sua “famiglia allargata”. La Gerini infatti ha creato un legame anche dopo l’addio sia con l’ex marito che con Zampaglione, regalando serenità alle figlie: Rosa, che assomiglia molto alla madre e sogna una carriera d’attrice, e Linda. “Sono felicissime, Linda soprattutto ma anche Rosa: suo papà è sempre il benvenuto a casa mia”, aveva svelato.