Zampaglione e Giglia Marra sposi, il commento di Claudia Gerini

Zampaglione e Giglia Marra, le foto più belle del Sì in Puglia

Claudia Gerini commenta su Instagram le nozze dell’ex Federico Zampaglione con Giglia Marra. Il cantante dei Tiromancino e l’attrice si sono sposati a Mottola, in Puglia. Una cerimonia romantica e allegra, con tanti amici e una festa che si è protratta sino a tarda notte. Bellissima nel suo abito bianco, Giglia ha emozionato Federico che è stato scortato all’altare da Linda, la figlia nata dall’amore per Claudia Gerini. L’11enne ha anche portato le fedi agli sposi nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria Assunta.

Un momento magico per Zampaglione, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti delle nozze. “Tu e io”, ha commentato semplicemente, ricevendo gli auguri da parte di tanti amici. Fra loro Nina Zilli, Biagio Antonacci, ma soprattutto Claudia Gerini. “Auguri Mrs and Mr Zampa”, ha scritto la diva del cinema italiano, aggiungendo tante faccine con i cuoricini e incassando i complimenti da parte di diversi utenti per la capacità di creare un buon rapporto con l’ex e la nuova compagna.

L’attrice e il cantante sono stati legati per ben dodici anni e dal loro amore è nata nel 2009 Linda. Nonostante ci fossero andati vicino, Zampaglione e la Gerini non si sono mai sposati. All’epoca infatti Claudia era ancora legalmente sposata con il manager Alessandro Enginoli, padre della primogenita Rosa.

Qualche settimana prima del matrimonio, la Gerini aveva commentato l’amore fra Federico e Giglia, annunciando che sarebbe stata alle nozze: “Sono molto felice per lui”, aveva spiegato sulle pagine di Gente, definendo Giglia una “ragazza stupenda”, in grado di creare una grande complicità con la figlia Linda. L’attrice poi non si era tirata indietro, parlando del suo ex: “Mi fa un po’ impressione – aveva ammesso -. Sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto“. L’attrice aveva poi definito la sua una “famiglia allargata”, sottolineando come le sue figlie siano molto serene. “Sono felicissime, Linda soprattutto ma anche Rosa: suo papà è sempre il benvenuto a casa mia”, aveva spiegato. Oggi nel cuore di Claudia Gerini c’è Simon Clementi, manager con cui si frequenta dal 2019 e con cui starebbe costruendo qualcosa di importante.