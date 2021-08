Federico Zampaglione e Giglia Marra si sono sposati: nozze da favola in Puglia

editato in: da

Federico Zampaglione e Giglia Marra hanno pronunciato il fatidico “sì”. Un matrimonio da favola che il cantautore, leader dei Tiromancino, e l’attrice hanno atteso a lungo e che avevano annunciato tramite social con una gioia immensa. Dopo che erano stati costretti lo scorso anno a rimandare tutto a causa delle restrizioni da Covid-19, adesso finalmente il loro sogno d’amore si è realizzato.

Le nozze sono state celebrate nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Mottola, il paese in provincia di Taranto in cui è nata la splendida Giglia, mentre il ricevimento – riservato a 170 ospiti – si è tenuto in un’antica masseria immersa nel verde. “Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazieeeeee”, ha scritto l’attrice sul suo account Instagram, a corredo dei due scatti – gli unici resi pubblici al momento – che Zampaglione ha condiviso anche sul profilo dei Tiromancino.

Proprio qui il cantautore e regista aveva annunciato le imminenti nozze lo scorso luglio, pubblicando uno scatto molto romantico insieme alla compagna: le fronti appoggiate l’una contro l’altra, mentre lei gli tiene dolcemente il volto tra le mani. “Prima che lo sappiate in altri modi…ve lo diciamo noi: ad agosto Giglia e io ci sposiamo”, aveva scritto il futuro sposo. E così è stato.

“Non è stato facile organizzare tutto in un mese e mezzo – ha detto Giglia Marra prima del lieto evento al Corriere -. Per due anni abbiamo rimandato il matrimonio a causa del Covid. Poi, abbiamo fissato la data per il mese di ottobre del 2021, ma a fine giugno si è deciso di anticipare all’11 agosto per impegni di lavoro miei e di Federico. Senza dimenticare l’incognita virus, che avrebbe potuto far saltare i piani”.

Ma tutto è andato liscio come l’olio e dagli scatti condivisi dalla coppia felice traspare una gioia immensa. Lui elegantissimo in smoking, lei bella come una principessa nel suo abito bianco a sirena disegnato dallo stilista Alessandro Angelozzi, rifinito con dettagli in pizzo e piume, le stesse applicate sull’originale velo.

Fiori d’arancio in allegria e spensieratezza. A far dimenticare per un momento la forte calura estiva di queste ore, ci ha pensato proprio Zampaglione con i suoi Tiromancino che, insieme al gruppo di pizzica salentina Terraross, hanno animato la festa intrattenendo gli ospiti. Una giornata indimenticabile, l’inizio di una splendida favola.