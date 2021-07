Claudia Gerini e le nozze di Zampaglione: “Ipocrita dire che non mi fa effetto”

editato in: da

Per Claudia Gerini il matrimonio dell’ex compagno, Federico Zampaglione, non è una faccenda semplice da affrontare. L’attrice infatti ha avuto una lunga relazione con il cantante dei Tiromancino: insieme hanno vissuto una splendida storia d’amore, durata ben 12 anni. I due non si sono mai sposati ma a suggellare il loro amore ci ha pensato l’arrivo di Linda, nata nel 2009.

Adesso però per l’artista si sta aprendo un nuovo capitolo: Zampaglione infatti sta per sposare l’attrice Giglia Marra, a cui è legato da quattro anni. A dichiararlo era stato proprio il cantante, che sui social aveva annunciato le imminenti nozze, che si terranno ad agosto in Puglia, terra d’origine dell’attrice. I due avrebbero dovuto pronunciare il fatidico “Sì” lo scorso anno, ma come tante coppie, hanno dovuto rimandare le nozze a causa dell’emergenza sanitaria.

“Sono molto felice per lui”, ha dichiarato la Gerini al settimanale Gente. L’attrice e Federico Zampaglione hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto anche dopo la separazione, e oggi Claudia non può che dirsi ben lieta di vedere l’ex insieme a quella che ha definito una “ragazza stupenda”.

Quel che è certo però è che vedere il padre di sua figlia sposare un’altra donna “mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”. Zampaglione è stato l’amore più importante della sua vita adulta, e oggi è orgogliosa di poter avere una famiglia allargata. Del resto, come aveva raccontato qualche tempo fa al settimanale Oggi, il loro è stato un allontanamento sereno, senza tradimenti o recriminazioni: “Dopo 12 anni di amore totale, siamo cresciuti in direzioni diverse. Però è stata una separazione dolce”.

Quando hanno chiuso la loro relazione, nel 2016, l’attrice e il cantante non si erano sposati: avrebbero voluto entrambi, tanto da aver iniziato a organizzare le nozze, ma poi scoprì che l’iter per il divorzio da Alessandro Enginoli – padre della sua primogenita Rosa, nata nel 2004 – non era ancora stato completato.

A gioire per le nozze di Federico e Giglia ci sono ovviamente anche le figlie della Gerini: “Sono felicissime, Linda soprattutto ma anche Rosa: suo papà è sempre il benvenuto a casa mia”.