Grande gioia per Jacqueline Luna Di Giacomo che, a pochi mesi dalla nascita del suo Enea, diventerà zia . La figlia minore di Heather Parisi , con la quale non ha un rapporto da diversi anni, ha rivelato che sua sorella più grande – Rebecca Jewel Manenti – è in attesa del suo primo figlio . E, come vediamo dalle foto pubblicate sul profilo Instagram della compagna di Ultimo , il pancione è già ben evidente.

Jacqueline Luna Di Giacomo è al settimo cielo. La giovanissima figlia di Heather Parisi, attrice e compagna del cantautore Ultimo, è diventata mamma di Enea il 30 novembre 2024 ma una nuova gioia ha invaso la sua vita a distanza di poco tempo. Sua sorella maggiore, Rebecca Jewel, è infatti pronta renderla zia per la prima volta, come rivelano le immagini condivise sul suo profilo Instagram: "La prima Pasqua con… Sole. Mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande. La vita è bella bella bella bella davvero!", scrive Jacqueline Luna.

Le due sorelle, che condividono la madre ma non il papà, sono molto unite. Sono cresciute insieme e si sono sostenute a vicenda anche nei momenti più difficili. Rebecca è stata presente durante l'intera gravidanza di sua sorella ed è volata a New York per assistere alla nascita del piccolo che ha così la doppia cittadinanza. Discreta e poco esposta, svolge un lavoro lontanissimo dal mondo dello spettacolo ma è una professionista affermata e felice della strada che ha intrapreso.

Chi è Rebecca Jewel Manenti

Nata nel 1994 dall'amore tra Heather Parisi e Giorgio Manenti, Rebecca Jewel ha scelto un percorso molto diverso rispetto a quella dei suoi genitori ed è oggi una dentista. È inoltre la prima figlia della ballerina e showgirl e ha vissuto con lei a Hong Kong fino ai 17 anni, quando ha deciso di tornare in Italia dal padre: "Quando è nata, Rebecca era la mia anima. Ho allattato per 15, 16 mesi e me la portavo ovunque. Ai servizi fotografici, in sala prove, ovunque. Sognavo di rimanere incinta da anni, ma ogni anno mi mettevano in onda in televisione e quindi me lo sconsigliavano. Con lei lavoravo e facevo la mamma. Oggi sono orgogliosissima di lei. Ha compiuto trent'anni, ha fatto una grandissima gavetta studiando all'estero, fa la dentista e abbiamo un bel rapporto. C'è complicità anche se ci vediamo una volta all'anno", aveva raccontato.

Del suo rapporto con le figlie parla poco, ma aveva specificato di essere felice per la gravidanza di Jacqueline Luna e che avrebbe desiderato conoscere suo nipote. E sulla distanza che le separa, aveva invece dichiarato: "Adesso le mie figlie più grandi sono donne, non mi pesa la distanza. Non è la quantità, è la qualità che conta. Durante la giornata magari stai lavorando, sei stanca e vedi il loro messaggio, e sei contenta. Io non mi rimprovero assolutamente nulla. Non è facile quando due genitori si separano, perché subentrano problemi: città diverse, chilometri di distanza, equivoci". Rebecca Jewel, che è probabilmente in attesa di una bambina, non ama parlare del rapporto con sua madre.