Fonte: IPA Ultimo

Gina non c’è più. La nonna di Ultimo, una donna tenace che ha sorriso fino alla fine, ci ha lasciati a 96 anni in maniera improvvisa, dato che fino a poche settimane fa aveva lanciato su Instagram la prevendita dei biglietti per i prossimi concerti di suo nipote. Legatissimo a lei, la stava per rendere bisnonna: una gioia alla quale purtroppo non potrà partecipare ma che sarà raccontata dai genitori del nascituro con tutto l’amore di cui sono capaci.

Ultimo, addio a nonna Gina

Negli ultimi anni, Gina era diventata una star della Rete. Suo nipote Ultimo amava moltissimo coinvolgerla sui social e lei, di certo, non si è mai tirata indietro. Con la semplicità e la saggezza dei suoi anni, aveva infatti saputo conquistare i numerosissimi fan di suo nipote che di tanto in tanto si divertivano a vederla comparire per lanciare i nuovi progetti di Niccolò Moriconi, dall’album Altrove fino ai monumentali concerti negli Stadi che hanno decretato gran parte del successo del cantautore di San Basilio.

Lei si divertiva a raccontare tutto quello che le veniva suggerito, non senza aggiungere un pizzico della sua ironia dissacrante che divertiva molto suo nipote e il suo pubblico. “Niccolò vieni qua, siediti vicino a me”, gli diceva nella clip per il lancio di Altrove, il suo più recente lavoro sulla lunga distanza che ha già conquistato la certificazione platino. Solo qualche settimana dopo, l’avevamo vista in video a qualche ora dall’apertura delle prevendite dei biglietti per i prossimi concerti di Ultimo, in programma per il 2025, quando sarà già diventato papà: “Biglietti fuori, andateli a prendere!”, diceva divertita nonna Gina.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo presto genitori

Purtroppo, nonna Gina non conoscerà il suo pronipotino. Ultimo è infatti sul punto di diventare padre per la prima volta da Jacqueline Luna Di Giacomo, in dolce attesa del loro primogenito. Il piccolo, o la piccola, avrà un nome che inizierà con la lettera E. I suoi genitori si stanno concedendo una lunga estate di relax prima che la loro vita venga stravolta completamente dall’arrivo del bambino. L’annuncio della gravidanza è stato dato tardivamente, proprio com’è nello stile della coppia che ama la riservatezza, ma ora che tutti ne sono a conoscenza non ha più senso nascondersi.

La mamma di Ultimo è già entusiasta e non vede l’ora di diventare nonna per la prima volta. Un ruolo che oggi si fa più pesante di quanto non avesse previsto, vista l’improvvisa perdita di nonna Gina, della quale dovrà tramandare tutti gli insegnamenti. L’artista romano sembra invece davvero pronto a tutto e scalpita al solo pensiero di stringere suo figlio tra le braccia. Con una nota di malinconia nel cuore, visto l’amore che lo legava a sua nonna, e che per una manciata di settimane non ha potuto presentare al suo bambino. Sarà un amore fatto di ricordi, quelli che i suoi genitori e i suoi nonni hanno conservato in attesa della sua nascita imminente. La notizia della morte di Gina si è diffusa tra i fan mentre Ultimo si è chiuso nel suo dolore.