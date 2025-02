Come non commuoversi nell'ascoltare la storia di Noemi e di sua nonna Antonietta. Tanto amore e tristezza, che portano Amadeus e Giovanna Civitillo alle lacrime

La puntata di sabato 8 febbraio 2025 di C’è posta per te ha avuto inizio con un lungo video recap, a metà tra lavoro in televisione e sentimento. Il tutto per celebrare Amadeus e Giovanna Civitillo, ospiti speciali di Maria De Filippi.

È la loro prima volta in questo studio e il pubblico li ha accolti in maniera eccellente. Un lunghissimo applauso, al quale i due hanno risposto con enormi sorrisi, nonostante Giovanna abbia iniziato a piangere, commossa, già nel backstage.

C’è Posta per te, Amadeus e Giovanna ospiti: la storia di Noemi e nonna Antonietta

Il rischio lacrime è, come sempre, elevatissimo a C’è posta per te. In questa puntata, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Noemi, la cui dolcezza ha stretto il cuore di tutto i presenti.

È una giovane ragazza che la vita ha maltrattato, portandole via la madre (40enne) quando aveva appena 14 anni. A prendersi cura di lei sono stati i suoi nonni, che sono stati i suoi genitori. Noemi ha però un carattere che le impedisce di esprimere ciò che prova, ma ciò non vuol dire che dentro non percepisca un arcobaleno di emozioni per sua nonna.

Antonietta, questo il suo nome, ha faticato per non farle mancare nulla, anche sotto l’aspetto dei piccoli e grandi gesti quotidiani: “Ha fatto tutto quello che faceva mia madre. L’ho vista sacrificarsi per me e non sono mai riuscita a dirle ciò che volevo”.

Parole strette in gola, che ora ha deciso di liberare, sospinta anche dalla morte del nonno, con l’aiuto di Maria De Filippi, del suo programma amatissimo, del pubblico e di Amadeus e Giovanna. La signora Antonietta è tremante nel vedere il postino giungere per lei e ovviamente ha accettato l’invito.

Una lettera d’amore

“Sai, nonno Antonio diceva sempre ‘devi fare sempre quello che desideri, perché è solo così che puoi essere felice’. Stasera sono tanto felice, perché ho seguito il cuore e ti ho portata qui”.

Noemi è riuscita a racchiudere in una lettera strappalacrime e profondissima tutto ciò che ha tenuto nel cuore. Ha raccontato la loro storia nel dettaglio, evidenziando gli snodi cruciali, brutti e belli, i sogni mancati e l’infinito amore provato.

Ora si sente grande e pronta a prendersi cura di sua nonna. Ora sente d’avere la forza di poter dire ciò che prova: “Grazie nonna, grazie del miracolo che hai fatto. Tu sei sempre stata la mia prima alleata. Dicevi che ti fidavi di me e questo mi ha sempre dato forza e autostima. Tra noi non ci sono mai stati grandi segreti. Una cosa che mi fa commuovere, quando ci penso”.

I regali di Amadeus e Giovanna

Dopo tante lacrime, la scala viene svelata ed ecco arrivare Amadeus e Giovanna. Subito un abbraccio caloroso e il sorriso scatta in maniera naturale. La coppia si siede ai lati dell’anziana e il conduttore le dice:

“È una storia bellissima. Abbiamo conosciuto tua nipote, che è una ragazza speciale dal grande cuore. Questa storia è un insegnamento, è quella di tutti noi. Ci siamo ritrovati tutti in questo racconto. I nonni sono fondamentali. Ti lasciano qualcosa che resta per sempre. (…) La cosa più bella che ci sia è l’amore. Nella vita avete subito uno dei drammi più grandi che esistano, perdita di una figlia e una madre, ma l’amore vi ha dato un sostegno incredibile”.

Giovanna le ha poi detto di rivedere in lei sua nonna, che ormai non ha più. L’ha infatti abbracciata con grande calore, anche perché la sua storia, tra l’Italia e la Svizzera, con anni e anni di lavoro e sacrificio, le ha ricordato proprio quella della sua amatissima nonnina.

Tanta l’emozione e, stretta ai due, Antonietta ha ricevuto tre regali. Il primo è molto personale, trattandosi della bomboniera del matrimonio di Amadeus e Giovanna. Quest’ultima precisa: “Si tratta di un elefante portafortuna. Non ho potuto darlo a mia nonna, così lo dono a te per farti ricordare questo momento”.

Spuntano poi delle pantofole, a indicare tre giorni in un hotel con Spa e trattamenti inclusi. L’ultimo dono, infine, non viene svelato. Giovanna le mostra un bigliettino e nonna Antonietta si commuove e l’abbraccia.

Cosa c’era scritto? Una cifra, prevedibilmente. Una cifra economica che possa offrire un contributo concreto nella vita quotidiana di Noemi e Antonietta. La giovane aveva infatti spiegato di voler fare di più per dare un contributo economico in casa. Guadagnando 700 euro al mese, però, il suo intervento è limitato.

Rimossa la busta, le due si abbracciano calorosamente. Non prima di due promesse, però: niente più chiave dietro alla porta, che spesso blocca Noemi fuori casa di notte, e un po’ meno cibo e meno sale. Tra le risate e la commozione, le due si ritrovano al centro dello studio, con applausi misti a lacrime per il pubblico.