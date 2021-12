Riccardo Aldighieri e quella disabilità trasformata in un punto di forza

Le favole, anche quelle meno sospette, nascondono sempre insegnamenti di vita che dovremmo fare nostri. Quelli che ci insegnano che la felicità si trova nelle piccole cose, che non è mai troppo tardi per inseguire i nostri sogni e che nulla ci è impossibile se lo vogliamo veramente.

Alcune di quelle fiabe però non appartengono solo ai libri o ai cartoni, perché alcune sono reali e speciali, come solo loro sanno essere. Come la storia di Riccardo Aldighieri, non un semplice influencer o tiktokers da migliaia di follower, ma un ragazzo che ha trasformato la sua disabilità in un punto di forza, sapendo cogliere tutti i doni che ci riserva la vita, anche quando all’apparenza questi non sembrano esistere.

Classe 1998, Riccardo è nato a Gazzo Padovano il 27 febbraio ed è oggi uno dei più giovani influencer di TikTok e Instagram. Ha iniziato per gioco e senza pretese la sua avventura sui social network, ma ha riscosso subito un inaspettato successo da parte della sua audience perché ha osato mostrarsi semplicemente per quello che é, senza bugie o inganni.

Perché quella malattia invalidante, che lo accompagna dalla nascita, non è certo una vergogna. Riccardo Aldighieri è nato con la paralisi cerebrale infantile, causa dalla mancanza di ossigeno durante la gestazione. Questo ha dato vita a un handicap con il quale il ragazzo condivide la quotidianità con degli evidenti limiti motori.

Non è stato facile, per lui, sentirsi “normale”, soprattutto quando il peso delle differenze con gli altri bambini si faceva sentire durante gli anni scolastici. Ma cos’è davvero la normalità? Forse è stato proprio trovando le risposte a questa domanda che l’influencer ha ribaltato le cose, scegliendo di essere lui stesso il fautore del suo destino.

Ha compreso che la disabilità è un limite solo se lo rendiamo tale e che, nonostante tutto, non esistono ostacoli invalicabili, se ci impegniamo con tenacia a superarli.

Così ha trasformato il suo handicap in un punto di forza. Non solo il suo, ma di tutte quelle persone che come lui si ritrovano ad affrontare grandi e imprevedibili sfide. Ha anche scelto di tatuarselo quel motto che è diventato per lui, e per tutti quelli che lo seguono, un vero e proprio mantra.

Oggi Riccardo è stilista, autore di un libro e influencer. E condivide la sua vita, i traguardi e i successi insieme a una community che conta migliaia di follower che da lui si lasciano ispirare.