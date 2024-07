Ultimo e Jacqueline Luna, l’ecografia del figlio è emozione pura

Fonte: IPA Jacqueline Luna e Ultimo

L’attesa più lunga, la più incredibile che una coppia possa vivere: Jacqueline Luna e Ultimo diventeranno genitori tra pochi mesi ma la loro gioia è già incontenibile. A dimostrarlo ci sono le tante foto che postano insieme, soprattutto lui, normalmente così riservato e oggi talmente felice da non riuscire a tenere tutto per sé l’entusiasmo che l’ha travolto da quando ha scoperto di stare per diventare padre. E così, ha deciso di dividerlo con tutti e postare la prima foto del bambino che sta per arrivare. “E. si ciuccia il dito”, ha scritto Niccolò Moriconi, lasciando un altro indizio sul nome che hanno scelto per il loro primo figlio.

Ultimo e Jacqueline Luna, la prima foto del bambino

Non si può di certo definire una foto, ma è comunque una prima immagine del bambino di Ultimo e della sua fidanzata Jacqueline Luna. Sono stati capaci di tenere il segreto per alcuni mesi ma, quando le indiscrezioni si sono rincorse rapidamente, allora hanno deciso di uscire allo scoperto e condividere con il mondo quanto di bello stava accadendo nelle loro vite. Sul nome del bambino non ci sono grossi indizi se non che inizierà con la E e che è già spiritoso.

Lo vediamo infatti mentre si succhia il dito, come accade di frequente nei bambini in gestazione, e quest’immagine non potrebbe essere più tenera di così. Ultimo l’ha infatti inserita in un carosello di foto che rispecchiano il meritato momento d’oro che sta vivendo, in cui non mancano i successi legati ai concerti già fatti e di quelli che verranno. Per l’anno prossimo, sta infatti collezionando un sold out dopo l’altro. Una bella soddisfazione, per lui, che certamente non è amato da una determinata fetta di stampa ma che trova la spinta per andare avanti da loro, dal suo pubblico.

Niccolò Moriconi è benedetto dalle sue origini, nato in una città che toglie ma che ripaga con gli interessi. La periferia, quella vera, l’ha stretto tra le sue braccia come una madre e l’ha aiutato a capire chi era davvero. A suon di delusioni, di giornate buie, e di nevicate sull’anima che l’hanno portato a essere quello che è oggi. Da padre, si ricorderà di tutto questo. E degli insegnamenti dei suoi genitori, che sono sempre al suo fianco.

La reazione di Heather Parisi alla gravidanza di Jacqueline Luna

Come sappiamo, Jacqueline Luna è una delle figlie più grandi di Heather Parisi ma con lei i rapporti si sono interrotti ormai da molti anni. Madre e figlia non si frequentano praticamente più e, quindi, la reazione dell’ex ballerina e showgirl è stata il silenzio più totale. Non ci si aspettava diversamente, visti i trascorsi degli ultimi anni, mentre la madre di Ultimo si è già detta entusiasta per l’arrivo di questa nuova vita che arricchirà la famiglia.

La fidanzata di Ultimo è stata inoltre ospite all’edizione 2024 di Giffoni Film Festival dal quale è emerso che la sua carriera sta per prendere una direzione molto particolare: è infatti in attesa del suo debutto come attrice.