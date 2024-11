Jacqueline Luna e Ultimo, Antonello Venditti svela il nome del bebè a Domenica In

Fonte: IPA Antonello Venditti, Ultimo e Jacqueline Luna

Spoiler involontario a Domenica In. Ospite nel salotto di Mara Venier, Antonello Venditti ha rivelato per sbaglio il nome scelto da Ultimo e dalla compagna Jacqueline Luna per il loro primogenito. La coppia si era limitata a condividere l’iniziale “E.”, ma il cantautore romano, grande amico del 28enne, ha inavvertitamente svelato come si chiamerà il piccolo, che dovrebbe nascere nei prossimi giorni.

Antonello Venditti “spoilera” il nome del figlio di Ultimo

Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna diventeranno genitori tra pochissimi giorni. La coppia è in attesa del primo figlio, che dovrebbe nascere in una clinica di New York, ma ha scelto di non rivelare il nome del bebé. I due si erano limitati a condividerne con i fan l’iniziale, ovvero la E., ma un involontario spoiler ha svelato il mistero. A rivelare come si chiamerà il primogenito di Niccolò Moriconi è stato infatti Antonello Venditti nel salotto di Domenica In. L’artista 75enne, grande amico di Ultimo, ha pronunciato il nome proprio mentre mandava in diretta un saluto alla giovane coppia.

“Un abbraccio e un augurio speciale a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò, che stanno a New York e aspettano un bambino che si chiamerà Enea, che sta per nascere” ha dichiarato Antonello, che aveva probabilmente raccolto in privato la confessione di Ultimo. Una piccola gaffe di cui Venditti non sembra nemmeno essersi reso conto, ma che forse non farà molto piacere al giovane collega e alla sua compagna.

Ultimo e Jacqueline pronti a diventare genitori

Ultimo e Jacqueline si trovano a New York per dare il benvenuto al loro primo figlio. Emozionata e felice, la giovane attrice aveva parlato della dolce attesa in una recente intervista a Vanity Fair: “Il bambino l’abbiamo cercato, ma è arrivato subito. Con la gravidanza sono stata fortunata, non ho avuto nessun disturbo, non mi ha steso nemmeno il corso pre parto. Vorrei trasmettere serenità a mio figlio, non mi chiedo che mamma sarò perché non ne ho la più pallida idea. Lo scoprirò quando lo terrò tra le braccia. Sento però una grande responsabilità nell’educazione che gli daremo”.

In merito alla scelta di partorire negli Stati Uniti, invece, la figlia di Heather Parisi ha spiegato: “Abbiamo deciso di farlo nascere a New York perché vogliamo che abbia il maggior numero di possibilità. Io sono cresciuta bilingue, lo sarà anche lui. E per me è importante che impari subito a rispettare le donne, l’educazione sarà nel rispetto della parità di genere. Il momento politico non è facile, ma spero che riusciremo a trasmettergli i giusti valori. Tutti mi dicono che il mestiere di genitore è il più difficile del mondo, farò del mio meglio”.

Il piccolo dovrebbe venire al mondo tra pochi giorni, e vista l’attività della coppia sui social, la notizia potrebbe trapelare proprio da Instagram. Tuttavia, adesso che il “mistero del nome” sembra risolto, un altro interrogativo occupa i pensieri dei fan della coppia: Heather Parisi, che sembra non avere più rapporti con sua figlia, si riavvicinerà a lei dopo la nascita del nipotino?