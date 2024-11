La parte migliore di me, testo e significato della canzone di Ultimo per il figlio

Fonte: Getty Images Ultimo

Agli sgoccioli di una delle attese più belle di un futuro genitore, Ultimo pubblica a sorpresa un nuovo singolo. Il pezzo si intitola La parte migliore di me, ed è una dedica a cuore aperto a quella nuova vita che, a breve, riempirà di felicità il cantante e la sua compagna Jacqueline Luna. Ecco significato e testo completo del nuovo brano.

“La parte migliore di me”, significato della canzone

In attesa dell’arrivo del piccolo Enea, Jacqueline e Ultimo hanno iniziato un nuovo capitolo della loro vita negli Stati Uniti. Un cambio enorme, che porta con sé novità emozionanti senza però accantonare quella carriera musicale grazie a cui il cantante è stato in grado di ottenere l’affetto dei suoi fan.

E così che, a sorpresa, Ultimo pubblica La parte migliore di me, un nuovo singolo che, in qualche modo, oltre a regalare al piccolo Enea una canzone tutta per sé, permette ai fan di condividere con la coppia una parte della loro felicità.

La canzone è una dedica al suo primo bambino: Ultimo prova a immaginarne i tratti e la personalità in un testo a cuore aperto accompagnato da archi e pianoforte. Il video del brano, in un bianco e nero elegante e minimale, vede il cantante suonare al pianoforte in un momento intimo e delicato.

“Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me” ha scritto Ultimo sotto uno dei post in cui ha annunciato l’uscita della canzone.

Un pensiero apprezzatissimo e molto dolce, che, sicuramente, farà felice anche il piccolo prossimo nato in casa Moriconi – Di Giacomo.

“La parte migliore di me”, testo della canzone di Ultimo

Avrai preso da me

Se fuggirai dalla vita

Se ti perderai nel cuore di una sconosciuta

non ti parlo, ma scrivo

Ti scrivo e riscrivo

Perché è dolce il pensiero

Che ci sei e non ti vedo

E avrai preso da lei

Se sarai spesso contento

Se nel dubbio sorridi

E non porterai un ombrello

Se cammini nel mentre non ti guardi intorno

Perché il mondo per te è solo quello che hai dentro

Avrai preso da me

Se dormirai spesso male

Se ti sveglierai presto

Senza sapere bene

Se quella sensazione normale sentirla

O se sei solo tu che al mondo riesci ad averla

E avrai preso da lei

Se ti perdonerai spesso

Se avrai voglia di un film, quando ti sentirai stanco

Iniziare a vederlo e lasciarsi stupire

Avrai preso da me se dormirai sul finale

Avrai preso da me

Avrai preso da lei

Ho un labirinto nel cuore e mi sa che sei tu

La direzione perfetta per non perdermi più

E avrai preso da me

Avrai preso da lei

Voglio lasciarti la parte migliore di me

E posso farlo soltanto qui dentro, perché

Sei dentro questa canzone

E dentro questa canzone

Io sono con te

Con te

Con te

Avrai preso da me

Sei a scuola sarai distratto

Non ti auguro niente, anzi ti auguro tutto

Scusa la confusione, ma è bello così

Ho un labirinto nel cuore, ti immagino qui

A regalarmi parole, risate e anche pianti

Ma solo per me

Vorrei prenderti il cielo, foreste e dipinti

Pregherò perché tu possa sempre sentirti

Avrai preso da me

Avrai preso da lei

Ho un labirinto nel cuore e lui sa che sei tu

La direzione perfetta per non perdermi più

E avrai preso da me

Avrai preso da lei

Voglio lasciarti la parte migliore di me

E posso farlo soltanto qui dentro, perché

Io vivo nelle canzoni

E dentro questa canzone

Tu vivi con me

Con me

Con me

Tu vivi con me

Con me

Con me