Olly, Buon Trasloco: testo e significato della nuova canzone

Si intitola Buon Trasloco la nuova canzone di Olly, una ballata struggente e suggestiva che parla di un legame fortissimo che continua, nonostante le distanze, e che svela, ancora una volta, l’animo romantico e delicato del cantante. Scopriamo insieme il testo commovente, ma soprattutto il significato di questo singolo destinato a scalare le classifiche e che ha già conquistato i fan.
Buon Trasloco di Olly, testo
Come stai? Come va?
C’è qualcuno che ti aiuta col trasloco?
Quando ti sistemi mandami una foto
Dormi bene? Ti riposi?
Vai a ballare? Ti risposi?
Hai rivisto i vecchi amici
O ne hai già fatti di nuovi?
Non mi dire che anche lì
C’hai due lavori
Ma c’è il mare, la neve, i fiori
Divertiti, ascoltami
Io ti voglio bene pure se non torni
Se non passi a salutarmi in mezzo ai sogni
O se passi solo quando ti ricordi
Sarà che è buio, sarà che è sera
Ma questa sensazione
A me chi me la spiega?
E vorrei dirti che ti aspetto a cena
È una follia lo so
Ma non sia mai che succeda
E i giorni passano
Ma il tempo cosa vuoi che sia?
Se senza stare qui
Non vai comunque via
Noi andiamo avanti
A belle frasi e buoni auspici
A scommettere chi tra di noi
Prima di tutti avrà dei figli
Ma lo sai che poi alla fine ho preso casa
E che il lavoro va
Ma l’amore va
Così così
Oh, mi vedi quanto vivo
E un po’ mi da fastidio
E ogni tanto c’ho il pensiero che ti invidio
Chissà quante grandi cose avrai capito
Se ci si rivedrà
Sarà che è buio, sarà che è sera
Ma questa confusione
A me chi me la spiega?
E tengo sempre quella luce accesa
È una follia lo so
Aspetto che la spenga tu
E i mesi passano
Ma il tempo cosa vuoi che sia?
Se senza stare qui
Non vai comunque via
E gli anni passano
Ma il tempo cosa vuoi che sia?
Se senza stare qui
Se senza stare qui
Non vai comunque via.
Buon Trasloco di Olly, significato
Buon Trasloco è una canzone intensa e intrisa di nostalgia, nel tipico stile di Olly. Una ballata romantica e bellissima che porta a galla, ancora una volta, tutto il talento dell’artista. Il singolo parla di due persone distanti fra di loro, sia fisicamente che emotivamente, fra cui esistono, nonostante tutto, dei sentimenti fortissimi e che non si possono cancellare. All’inizio del brano l’artista si fa tantissime domande che, purtroppo, non troveranno una risposta.
Alla fine Olly augura all’altra persona “buon trasloco”, una frase che è una metafora: indica infatti la necessità di voltare pagina, tagliando con il passato per cominciare una nuova vita. Poi però aggiunge una frase che è destinata a diventare cult fra i fan del cantante: “Io ti voglio bene pure se non torni. Se non passi a salutarmi in mezzo ai sogni. O se passi solo quando ti ricordi”.