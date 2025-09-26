Olly, Buon Trasloco: testo e significato della nuova canzone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Olly

Si intitola Buon Trasloco la nuova canzone di Olly, una ballata struggente e suggestiva che parla di un legame fortissimo che continua, nonostante le distanze, e che svela, ancora una volta, l’animo romantico e delicato del cantante. Scopriamo insieme il testo commovente, ma soprattutto il significato di questo singolo destinato a scalare le classifiche e che ha già conquistato i fan.

Buon Trasloco di Olly, testo

Come stai? Come va?

C’è qualcuno che ti aiuta col trasloco?

Quando ti sistemi mandami una foto

Dormi bene? Ti riposi?

Vai a ballare? Ti risposi?

Hai rivisto i vecchi amici

O ne hai già fatti di nuovi?

Non mi dire che anche lì

C’hai due lavori

Ma c’è il mare, la neve, i fiori

Divertiti, ascoltami

Io ti voglio bene pure se non torni

Se non passi a salutarmi in mezzo ai sogni

O se passi solo quando ti ricordi

Sarà che è buio, sarà che è sera

Ma questa sensazione

A me chi me la spiega?

E vorrei dirti che ti aspetto a cena

È una follia lo so

Ma non sia mai che succeda

E i giorni passano

Ma il tempo cosa vuoi che sia?

Se senza stare qui

Non vai comunque via

Noi andiamo avanti

A belle frasi e buoni auspici

A scommettere chi tra di noi

Prima di tutti avrà dei figli

Ma lo sai che poi alla fine ho preso casa

E che il lavoro va

Ma l’amore va

Così così

Oh, mi vedi quanto vivo

E un po’ mi da fastidio

E ogni tanto c’ho il pensiero che ti invidio

Chissà quante grandi cose avrai capito

Se ci si rivedrà

Sarà che è buio, sarà che è sera

Ma questa confusione

A me chi me la spiega?

E tengo sempre quella luce accesa

È una follia lo so

Aspetto che la spenga tu

E i mesi passano

Ma il tempo cosa vuoi che sia?

Se senza stare qui

Non vai comunque via

E gli anni passano

Ma il tempo cosa vuoi che sia?

Se senza stare qui

Se senza stare qui

Non vai comunque via.

Buon Trasloco di Olly, significato

Buon Trasloco è una canzone intensa e intrisa di nostalgia, nel tipico stile di Olly. Una ballata romantica e bellissima che porta a galla, ancora una volta, tutto il talento dell’artista. Il singolo parla di due persone distanti fra di loro, sia fisicamente che emotivamente, fra cui esistono, nonostante tutto, dei sentimenti fortissimi e che non si possono cancellare. All’inizio del brano l’artista si fa tantissime domande che, purtroppo, non troveranno una risposta.

Alla fine Olly augura all’altra persona “buon trasloco”, una frase che è una metafora: indica infatti la necessità di voltare pagina, tagliando con il passato per cominciare una nuova vita. Poi però aggiunge una frase che è destinata a diventare cult fra i fan del cantante: “Io ti voglio bene pure se non torni. Se non passi a salutarmi in mezzo ai sogni. O se passi solo quando ti ricordi”.