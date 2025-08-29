Olly, testo e significato di Questa domenica

Mentre si prepara alla sua Grande Festa, Olly non lascia i fan a bocca asciutta. Il cantante vincitore di Sanremo 2025 torna in radio e sulle piattaforme con Questa domenica.
Il nuovo singolo che nasce come naturale prosecuzione di un viaggio che, nel giro di pochissimo tempo, l’ha portato a fare breccia nel cuore dei fan. Ecco testo e significato.
“Questa domenica”, significato del nuovo singolo di Olly
Scritta da Olly insieme a Pierfrancesco Pasini e Juli, che ne ha curato anche la produzione, Questa domenica è una ballad dal sapore degli anni ’80: una nuova tappa del viaggio iniziato con Balorda nostalgia e Depresso fortunato con un’atmosfera che il cantante è riuscito a rendere contemporanea con il suono della chitarra che tinge il brano di colori nuovi.
Il pezzo racconta di un amore che cresce attraverso immagini vivide come il caffè bruciato e la pioggia che fanno da sfondo: “Un bel casino che bussa alla porta quando non lo vogliamo e quando non siamo pronti, tanto forte e inaspettato da scacciare la pioggia e da permetterci di godere del sole”.
L’uscita del singolo arriva a pochi giorni da La Grande Festa, un evento importantissimo per Olly. Il cantante sarà infatti impegnato in due date all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il 2 e il 4 settembre. Una prima volta senza precedenti, in cui il cantante è pronto a festeggiare con i fan il successo e i traguardi di questo ultimo anno.
“Questa domenica”, testo del singolo di Olly
Sono di poche parole
Quando si tratta di te
Ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè
Che te ne frega se piove
Ti puoi fermare da me
A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere
Dimmi che non sono solo dei pensieri strani
Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu
Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi
Ora dimmi che rimani pure se non piove più
Eh no, io no
Che mi passa per la testa non lo so
Eh no, io no
Finché non ti addormenti tu non dormirò
Perché l’amore ti capita anche quando non lo vuoi
Ed è da questa domenica che è capitato a noi
No, io no
Ci siamo detti già tutto
Ci siamo fatti paura
Ma certe cose giuro non le ho mai dette a nessuno
Lo senti questo rumore
Che bel casino
Due calici di vino
Ti ascolterei per ore
Mi dai quasi fastidio
Oh dimmi che non sono solo dei pensieri assurdi
Dimmi che di tanto in tanto mi ami pure tu
Tu che mi hai catapultato in mezzo a mille dubbi
Tu che sei rimasta qua ora che non piove più
No, io no
Che mi passa per la testa non lo so
Eh no, io no
Finché non ti addormenti tu non dormirò
Perché l’amore ti capita anche quando non lo vuoi
Ed è da questa domenica che è capitato a noi
No, io no
No, io no
Non me l’aspettavo mica che poi m’innamoravo
E ora che fuori c’è il sole non me ne vado più