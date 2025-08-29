Olly, testo e significato di Questa domenica

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Olly Olly pubblica "Questa domenica"

Mentre si prepara alla sua Grande Festa, Olly non lascia i fan a bocca asciutta. Il cantante vincitore di Sanremo 2025 torna in radio e sulle piattaforme con Questa domenica.

Il nuovo singolo che nasce come naturale prosecuzione di un viaggio che, nel giro di pochissimo tempo, l’ha portato a fare breccia nel cuore dei fan. Ecco testo e significato.

“Questa domenica”, significato del nuovo singolo di Olly

Scritta da Olly insieme a Pierfrancesco Pasini e Juli, che ne ha curato anche la produzione, Questa domenica è una ballad dal sapore degli anni ’80: una nuova tappa del viaggio iniziato con Balorda nostalgia e Depresso fortunato con un’atmosfera che il cantante è riuscito a rendere contemporanea con il suono della chitarra che tinge il brano di colori nuovi.

Il pezzo racconta di un amore che cresce attraverso immagini vivide come il caffè bruciato e la pioggia che fanno da sfondo: “Un bel casino che bussa alla porta quando non lo vogliamo e quando non siamo pronti, tanto forte e inaspettato da scacciare la pioggia e da permetterci di godere del sole”.

L’uscita del singolo arriva a pochi giorni da La Grande Festa, un evento importantissimo per Olly. Il cantante sarà infatti impegnato in due date all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il 2 e il 4 settembre. Una prima volta senza precedenti, in cui il cantante è pronto a festeggiare con i fan il successo e i traguardi di questo ultimo anno.

“Questa domenica”, testo del singolo di Olly

Sono di poche parole

Quando si tratta di te

Ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè

Che te ne frega se piove

Ti puoi fermare da me

A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere

Dimmi che non sono solo dei pensieri strani

Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu

Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi

Ora dimmi che rimani pure se non piove più

Eh no, io no

Che mi passa per la testa non lo so

Eh no, io no

Finché non ti addormenti tu non dormirò

Perché l’amore ti capita anche quando non lo vuoi

Ed è da questa domenica che è capitato a noi

No, io no

Ci siamo detti già tutto

Ci siamo fatti paura

Ma certe cose giuro non le ho mai dette a nessuno

Lo senti questo rumore

Che bel casino

Due calici di vino

Ti ascolterei per ore

Mi dai quasi fastidio

Oh dimmi che non sono solo dei pensieri assurdi

Dimmi che di tanto in tanto mi ami pure tu

Tu che mi hai catapultato in mezzo a mille dubbi

Tu che sei rimasta qua ora che non piove più

No, io no

Che mi passa per la testa non lo so

Eh no, io no

Finché non ti addormenti tu non dormirò

Perché l’amore ti capita anche quando non lo vuoi

Ed è da questa domenica che è capitato a noi

No, io no

No, io no

Non me l’aspettavo mica che poi m’innamoravo

E ora che fuori c’è il sole non me ne vado più