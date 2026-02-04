Sanremo 2026, Olly ospite della prima serata

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Olly sarà l’ospite della prima serata di Sanremo 2026. Il cantante, che lo scorso anno aveva trionfato nella kermesse con il brano Balorda Nostalgia, salirà nuovamente sul palco dell’Ariston, questa volta con il ruolo di super ospite di Carlo Conti e Laura Pausini.

Olly a Sanremo 2026: super ospite della prima puntata

A svelarlo è Repubblica secondo cui, come da tradizione, il vincitore della scorsa edizione di Sanremo tornerà nel celebre teatro come ospite. Olly, come ben ricordiamo, nel 2025 aveva trionfato a Sanremo cantando il brano Balorda Nostalgia e conquistando tutti con il suo stile fresco e la sua scrittura romantica.

Non è ancora chiaro cosa farà Olly a Sanremo 2026. L’unica certezza è che sarà uno dei super ospiti della prima puntata del Festival condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il cantante probabilmente canterà la sua canzone più celebre, ma potrebbe anche esibirsi con la Pausini.

Il Festival di Sanremo andrà in scena quest’anno da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. Verrà trasmesso in diretta su Rai 1 e su Rai Radio2 e RaiPlay. Mentre si potrà seguire anche in streaming su Rainews.it. Per Carlo Conti si tratta del quinto Festival in cui è direttore artistico e del secondo di fila dopo il successo dello scorso anno.

Nelle cinque serate verrà affiancato da Laura Pausini nei panni di co-conduttrice. Nel corso dei varia appuntamenti si alterneranno altri co-conduttori. Nella prima serata, quella in cui sarà ospite Olly, a condurre ci sarà anche Can Yaman, celebre attore turco, amatissimo in Italia. Nella seconda serata invece sarà il turno di Achille Lauro, mentre nella serata dei duetti a intrattenere il pubblico sarà il comico Lillo.

Sul palco, nella terza e nella seconda serata, ci sarà pure Gianluca Gazzoli, conduttore di Sanremo Giovani, che ritornerà in occasione della gara dedicata alle Nuove Proposte.

Olly, la carriera, Sanremo e il successo

Vero nome Federico Olivieri, Olly è nato a Genova nel 2001 e negli ultimi anni è diventato uno dei nomi più discussi e apprezzati della musica pop italiana. Fin dai primi singoli ha dimostrato una sorprendente capacità di connettere emozioni sincere con sonorità moderne, conquistando un pubblico sempre più vasto.

La sua ascesa nel panorama musicale nazionale è iniziata già qualche anno fa, ma il primo vero grande salto di notorietà è arrivato grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani nel 2022 con il brano L’anima balla, che gli ha aperto le porte del Festival di Sanremo 2023. Nel corso della kermesse ha gareggiato con il singolo Polvere, attirando l’attenzione del pubblico.

Nel corso del 2024 Olly ha consolidato il suo percorso con una serie di singoli di grande impatto, tra cui Devastante, certificato disco triplo platino, e la collaborazione con Angelina Mango nel brano Per due come noi, che ha dominato le classifiche italiane e ottenuto la certificazione doppio platino. Nello stesso periodo è uscito l’album Tutta vita che ha debuttato al numero uno nella classifica FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, confermando il suo successo anche grazie a streaming e performance dal vivo.

Il punto più alto della carriera è arrivato nel 2025 quando Olly è tornato sul palco dell’Ariston per la 75esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo Balorda nostalgia, pubblicato il 12 febbraio 2025. La canzone, scritta da Olly insieme a Juli e Pierfrancesco Pasini, ha conquistato il pubblico e la giuria, portandolo alla vittoria, con un successo tanto emotivo quanto commerciale.