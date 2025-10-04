Olly: “La mia storia è stata sporcata”. Il gesto di Venditti e Ramazzotti

Lo sfogo del vincitore di Sanremo 2025: "Dopo le polemiche sulla vittoria ho sofferto". E non manca un riferimento al flirt con Belen...

Il 2025 è stato sicuramente l’anno di Olly. Per il giovane cantante un anno di grandi soddisfazioni, culminato con la vittoria al Festival di Sanremo. Ma in mezzo a tanta gioia c’è stata anche altrettanta sofferenza, come spiegato dal diretto interessato. A colpire soprattutto certi attacchi gratuiti, certe malelingue che hanno ferito il 24enne genovese, tra i musicisti più apprezzati dalle nuove generazioni. Finito, inevitabilmente, anche al centro della cronaca rosa.

Olly dopo la vittoria a Sanremo, soddisfazioni e lacrime

Da un anno esatto Tutta vita di Olly è nella top 10 degli album FIMI. Un traguardo che il cantautore genovese vive come una conferma concreta: “I traguardi digitali mi rendono contento, ma voglio quelli fisici: i due concerti all’ippodromo di Milano a settembre sono stati una svolta, la prova del nove, per dire che non sto vivendo qualcosa che non esiste”, ha affermato con grande maturità al Corriere della Sera.

Dopo la vittoria a Sanremo, con il brano Balorda Nostalgia, Olly ha scelto di rinunciare all’Eurovision e di limitare la sua presenza mediatica. “Può sembrare arroganza, ma ci sono sistemi in cui credo e altri dove non mi sento a mio agio. La televisione mi spaventa: non riesco ad averci a che fare. La realtà dove devo riuscire ad esistere è quella fra me e il mio pubblico”.

L’artista si è poi lasciato andare ad uno sfogo che ha colpito un po’ tutti. E ha tirato in ballo Striscia la notizia, che nell’ultima edizione si è occupata molto di Olly e del suo trionfo al Festival della musica italiana.

“In questi mesi è stato difficile relazionarsi con la sensazione di poter aver sbagliato qualcosa, anche se facevo quello che ho sempre fatto. Ho letto cose sui social, ho ricevuto un Tapiro perché si parlava di una vittoria a Sanremo decisa da un’oligarchia. La mia è una bella storia che è stata sporcata. L’ho sofferto. Poi ho conosciuto Venditti e Ramazzotti che mi hanno detto ‘vai dritto’”, ha confessato Olly.

Del resto Antonello ed Eros hanno una lunga carriera alle spalle e sanno bene cosa significa affrontare critiche, giudizi negativi e una certa pressione. Per questo hanno voluto in qualche modo supportare il giovane Olly, che non ha esitato a ringraziarli pubblicamente.

Olly, Belen e le numerose fidanzate dopo Sanremo

Non solo carriera: da quando ha vinto Sanremo Olly è finito anche al centro della cronaca rosa per via dei suoi presunti flirt. Tutte liaison che il diretto interessato ha voluto smentire in un’altra intervista concessa a SkyTg 24.

“Da Sanremo a oggi dicono che avrei avuto dieci fidanzate almeno secondo una certa stampa che sfrutta il mio nome. Sono un ragazzo che vuole essere un ragazzo, che vuole prendere il caffè e andare al ristorante. Il mio nemico non è il successo è quell’entità che deve sempre dire la sua: in tour non fumo e non bevo e il contesto mi responsabilizza”, ha precisato, rivendicando la sua gioventù e spensieratezza.

Un chiaro riferimento anche alla presunta liaison con Belen Rodriguez: più volte sarebbero stati avvistati insieme ma nessuno dei due ha mai parlato apertamente dell’altro. O meglio, la soubrette si è limitata ad apprezzare pubblicamente la musica di Olly e nient’altro.

Ad oggi, dunque, Federico Olivieri, resta single e più che mai concentrato sulla musica, da sempre la sua passione più grande. “È il mio modo di sfogarmi a volte anche con arroganza lo riconosco: Olly aiuta Federico, l’arroganza può aiutare a liberarsi di un po’ di mostri, ora nel cervello elaboro le situazioni. Ammazzati me lo sono sentito scrivere più volte così come ubriacone, maleducato, miracolato, tra i più diffusi e anche tra i meno cattivi, e poi raccomandato”.