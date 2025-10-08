Olly e la verità sulla tavola macchiata: “Non dovevo scusarmi con il popolo”

A un mese dal caso che tanto ha indignato il popolo del web, il giovane cantante vincitore di Sanremo 2025 ha replicato con fermezza

Un anno d’oro per Olly, dove le polemiche non sono mancate. Come quella della tavola macchiata: un vero e proprio caso scoppiato sui social, che ha indignato il popolo del web. Il giovane cantante non ha mai replicato a critiche e malelingue. Almeno fino ad oggi, quando ha deciso di rispondere con fermezza e dare finalmente la sua versione dei fatti.

La replica di Olly sul caso della tavola macchiata

“Io e i miei amici abbiamo lasciato uno schifo e abbiamo chiesto scusa alle persone coinvolte. Il giorno dopo sembrava fosse successo il patatrac. Non ho sentito il bisogno di chiedere scusa al popolo dei social. Ero a posto con chi dovevo”, ha fatto sapere Olly al Corriere della Sera riguardo allo scandalo della tavola macchiata.

Per Federico Olivieri, questo il suo vero nome, sono state più importanti le scuse a chi di dovere che quelle pubbliche. Un atteggiamento che conferma la sua volontà di vivere appieno la vita reale e non di certo solo ed esclusivamente quella social.

Del resto, lo stesso Olly ci ha tenuto a rimarcare la sua autenticità: “Io racconto le piccole cose della vita, non il successo e la fama. Non voglio diventare il disco di un ragazzo viziato”.

Non ha esitato a dire che la sua “storia è stata sporcata” ma per fortuna ha potuto contare anche sull’aiuto di artisti del calibro di Antonello Venditti e Eros Ramazzotti, che l’hanno spronato e sostenuto, forti della loro lunga esperienza.

“La mia è una bella storia che è stata sporcata. L’ho sofferto. Poi ho conosciuto Venditti e Ramazzotti che mi hanno detto ‘vai dritto’”, ha confessato Olly.

Olly, Belen e le numerose fidanzate dopo Sanremo

Oltre alla carriera, da quando ha vinto Sanremo Olly è finito anche al centro della cronaca rosa per via dei suoi presunti flirt. Tutte liaison che il diretto interessato ha voluto smentire in un’altra intervista concessa a SkyTg 24.

“Da Sanremo a oggi dicono che avrei avuto dieci fidanzate almeno secondo una certa stampa che sfrutta il mio nome. Sono un ragazzo che vuole essere un ragazzo, che vuole prendere il caffè e andare al ristorante. Il mio nemico non è il successo è quell’entità che deve sempre dire la sua: in tour non fumo e non bevo e il contesto mi responsabilizza”, ha precisato, rivendicando la sua gioventù e spensieratezza.

Un chiaro riferimento anche alla presunta e chiacchierata liaison con Belen Rodriguez: più volte sarebbero stati avvistati insieme ma nessuno dei due ha mai parlato apertamente dell’altro. O meglio, la soubrette si è limitata ad apprezzare pubblicamente la musica di Olly e nient’altro.

Per ora Federico resta single e più che mai concentrato sulla musica, da sempre la sua passione più grande. “È il mio modo di sfogarmi a volte anche con arroganza lo riconosco: Olly aiuta Federico, l’arroganza può aiutare a liberarsi di un po’ di mostri, ora nel cervello elaboro le situazioni. Ammazzati me lo sono sentito scrivere più volte così come ubriacone, maleducato, miracolato, tra i più diffusi e anche tra i meno cattivi, e poi raccomandato”.