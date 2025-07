Belen e Olly, storia già finita: “Insieme una sola notte”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Sarebbe già terminata la storia d’amore fra Belen Rodriguez e Olly. Nei giorni scorsi si era parlato molto di un flirt fra la showgirl argentina e il cantante, ma la relazione non sarebbe mai decollata per via della scelta di entrambi di non impegnarsi.

Belen Rodriguez e Olly, i retroscena sulla relazione

A rivelarlo è Alessandro Rosica, esperto di gossip, che su Instagram ha svelato i retroscena del presunto incontro fra Belen e Olly. I due erano stati avvistati al concerto di Marracash dove non erano sfuggiti la forte complicità e gli sguardi pieni di passione.

Rosica fa sapere che, dopo un breve incontro, la showgirl e il cantante avrebbero scelto di dividere le loro strade. “È già finita, era solo il divertimento di una notte d’estate”, ha raccontato, spiegando che Belen sarebbe rimasta stregata dal talento di Olly e dalle sue canzoni. I due dunque avrebbero vissuto una notte indimenticabile insieme, per poi separarsi al mattino. Nessuna relazione o storia d’amore, solo un incontro fugace e romantico.

Belen Rodriguez e Olly si erano avvicinati qualche tempo fa quando la conduttrice e showgirl aveva svelato su Instagram di essere una grande fan dell’artista. “Mi prenderà per pazza, ma non riesco a smettere di ascoltarlo”, aveva rivelato Belen taggando Olly che poco dopo aveva risposto: “Non mi offendo assolutamente”. In seguito i due avevano preso parte al concerto di Marracash, svelando una forte intesa.

Da sempre geloso della sua privacy, Olly non ha mai parlato della sua vita sentimentale e privata. Durante la sua partecipazione a Sanremo 2025 però si era diffusa la notizia di una sua relazione con Benedetta Quagli, influencer e imprenditrice che ha fondato un brand di gioielli e accessori.

Gli amori di Belen Rodriguez

Bellissima eppure spesso sfortunata in amore, Belen Rodriguez ha sofferto molto nella sua vita amorosa. Prima la storia con Fabio Borriello, terminata quando lei iniziò ad avere successo, poi il legame con Fabrizio Corona, che per sua ammissione, la fece soffrire spesso durante la loro relazione.

Nel 2013 le nozze romantiche con Stefano De Martino, poi la nascita di Santiago e infine il divorzio. La storia con il conduttore ha vissuto numerosi ritorni di fiamma e Belen non ha mai nascosto di essere rimasta spesso ferita dal comportamento dell’ex marito.

E se Antonino Spinalbese le ha regalato la gioia della seconda figlia, Luna Marì, anche la storia con l’hairstylist è naufragata dopo pochi mesi dalla nascita della piccola. Di recente Belen aveva raccontato di essere single e di essere alla ricerca dell’uomo giusto, senza volersi più accontentare.

“Cerco un uomo non egocentrico, intelligente, realizzato ma anche sensibile, con un lato femminile – aveva confidato -. Ma non è un discorso femminista: per me l’uomo porta i pantaloni e la donna è da difendere, l’uomo ha i muscoli ma ha anche fragilità. È bello vedere la fragilità dell’uomo, ti fa sentire alla pari”.

Nel frattempo la showgirl si prepara a trascorrere l’estate da single con i figli Santiago e Luna Marì. Volerà in Sardegna insieme ad alcune amiche, lontano dai gossip, ma soprattutto dagli amori sbagliati.