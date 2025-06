Belen Rodriguez e Olly, il (presunto) flirt: “Inseparabili”

Belen Rodriguez torna di nuovo al centro del gossip: ci sarebbe un nuovo amore – o presunto tale – nella sua vita, che sta già facendo parecchio discutere. La conduttrice argentina sarebbe molto vicina a Olly, il giovane cantante vincitore del Festival di Sanremo: i due sono stati avvistati insieme al concerto di Marracash a San Siro, ma già altri indizi seminati sui social avevano fatto pensare a un avvicinamento tra la showgirl e l’artista. E il gossip dell’estate è servito su un piatto d’argento.

Belen Rodriguez e Olly, non è una semplice amicizia: i due sarebbero inseparabili

Impazza il gossip e come spesso accade la protagonista è Belen Rodriguez. Archiviata definitivamente la storia d’amore con Angelo Edoardo Galvano – con il quale sembrava esserci stato un ritorno di fiamma – la conduttrice argentina continua a professarsi single. Ma pare che in queste ultime settimane si sia avvicinata a un insospettabile giovane artista, che avrebbe già corteggiato sui social non troppo tempo fa.

Stiamo parlando di Olly, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, che è diventato “il mio sottofondo fisso“, come la stessa showgirl l’ha definito solo pochi giorni fa. “Mi prenderà per pazza, ma non riesco a smettere”, aveva scritto Belen come testo su un video pubblicato su Instagram mentre mostrava ai followers quanto le piacesse ascoltare le canzoni del giovane artista.

Da allora si sono accesi i riflettori (di nuovo) sulla vita sentimentale della bella argentina, che si sarebbe avvicinata al cantante, soprattutto dopo che i due sono sono stati avvistati al concerto di Marracash nel parterre dell’area vip, molto vicini, intenti a parlare e scherzare per tutta la durata dell’evento. Sguardi intensi, complicità evidente e una vicinanza che ha subito scatenato i rumors sulla nuova (presunta) coppia.

Ad alimentare i pettegolezzi su di loro l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che su Instagram ha scritto: “Lui marpione come sempre, incollato a lei tutta la sera. Secondo me si piacciono”. Non si è trattato solo di impressioni da lontano: una fonte vicina al profilo ha aggiunto che “la settimana scorsa lei è stata accompagnata a casa di lui. Lui tra l’altro abita nello stesso complesso residenziale di Mengoni”. Rosica ha poi rincarato la dose affermando: “Ma si vedeva bene dagli sguardi e come si comportavano. La cosa è interessante. Belen è super single, lui è bravissimo e lo so per certo”.

Belen Rodriguez, pace fatta con Ignazio Moser?

L’attenzione dei curiosi non è solo concentrata sulla vita sentimentale di Belen, ma anche su quella privata. Da tempo si parla di una lite con la sorella Cecilia Rodriguez e con il cognato Ignazio Moser, a quanto pare per questioni economiche stando alle ultime indiscrezioni.

Negli ultimi giorni però pare che l’ex ciclista abbia fatto un passo verso la cognata, un ramoscello di pace dopo mesi di incomprensioni. Moser ha messo un like a un post di Belen, nello specifico a un carosello di scatti della sua bimba Luna Marì durante le loro vacanze in Sardegna. Questo gesto potrebbe rappresentare un passo verso la pace tra queste due famiglie? È ancora presto per dirlo, ma qualcosa forse comincia a muoversi.