Al via la seconda serata del 73° Festival di Sanremo, dopo il successo straordinario della prima. Gli ascolti record hanno premiato le scelte di Amadeus, perfetto padrone di casa per il quarto anno consecutivo. E se ieri abbiamo potuto ammirare i look (molto discussi) di Chiara Ferragni , questa sera è la volta di Francesca Fagnani , che veste Armani. Maxi scollatura, trasparenze e abito di tulle oro e nero, la conduttrice di Belve affascina e incanta con il primo outfit della kermesse. VOTO: 8