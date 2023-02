Sanremo 2023, va in scena l’amore tra Morandi e la sua Anna: una finale al bacio

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look della Finale dell’11 febbraio, quinta serata: top e flop

È stata proprio una finale al bacio, quella di Sanremo 2023. Un Festival che in cinque giorni ci ha donato tante emozioni e non solo per la vittoria di Marco Mengoni. La finale è l’ultimo rush, quel set di ultime e frenetiche ore in cui si decide tutto, le stesse che decretano la canzone prima in classifica ma anche il successo dell’intera kermesse. Si tirano le somme di un lungo ed estenuante lavoro, ma c’è anche spazio per i sentimenti più veri. Il bacio tra Gianni Morandi e la sua amata Anna ne è stato il perfetto emblema, ma non è stato l’unico ad andare in scena sul palco dell’Ariston.

Il gesto della Ferragni e il bacio tra Gianni Morandi e la moglie Anna

Oltre a ricoprire il ruolo di co-conduttrice della finale di Sanremo 2023, Chiara Ferragni (che avevamo già ammirato durante la prima puntata del Festival) si è calata per un momento nei panni di una splendida Cupido in Schiaparelli, pronta a celebrare l’amore di una delle coppie più solide e ammirate dello spettacolo italiano.

L’influencer e imprenditrice ha avuto la possibilità di conoscere più da vicino Gianni Morandi, braccio destro di Amadeus in questa difficile ma appassionante avventura canora, e la moglie Anna Dan che sabato 11 febbraio sedeva in prima fila all’Ariston. Da una parte un gigante della musica italiana e personaggio trasversale che è riuscito a conquistare anche il cuore del pubblico più giovane, dall’altra invece la donna che ha conquistato proprio il suo di cuore e che da quasi trent’anni condivide con lui la vita.

La Ferragni ha deciso di rendere omaggio a questo amore e lo ha fatto in un modo molto speciale. C’era grande sorpresa negli occhi di Morandi e di Anna quando l’influencer ha avvicinato quest’ultima in platea con una stola bianca ben piegata tra le mani: “Volevo ringraziarti da donna a donna per tutto il supporto e l’affetto che mi hai dato in questi giorni – le ha detto – e ti ho fatto una sorpresa. È una stola (…) con una dedica, però diversa da quella che avevo io [quella del primo look della prima serata di Sanremo 2023, ndr]. È una dedica che ti ha fatto Gianni in un post di Facebook per un anniversario speciale ed è una dedica che ogni donna vorrebbe ricevere“.

“Ti risposerei 100 volte”, scritto a caratteri cubitali su quel fondo bianco e puro come l’amore che lega Morandi alla sua inseparabile Anna che, increduli ed emozionatissimi, si sono avvicinati per lasciarsi andare a un romanticissimo bacio in platea, seguito dall’abbraccio più dolce.

Coma_Cose, la coppia più romantica di Sanremo 2023

Fausto Lama e California, che abbiamo imparato a conoscere e amare proprio sul palco di Sanremo con il nome di Coma_Cose, sono un altro emblema di vero amore e sì, anche per loro la finale del Festival è stata intensa e decisamente “al bacio”. La coppia si è esibita con la canzone L’addio – che purtroppo si è fermata al 13esimo posto in classifica – e in quella performance, come nelle precedenti, è emerso un feeling davvero unico.

Lei cinta in un abito bianco, una chiara dedica alle nozze annunciate con il suo compagno, lui visibilmente emozionato e con la voce tremante. Il bacio tra i due è stato il perfetto finale per questi due partner nel lavoro e nella vita, pronti a vivere un nuovo capitolo l’una al fianco dell’altro.

Rosa Chemical dà scandalo a Sanremo 2023 col bacio a Fedez

Poteva mancare il bacio-scandalo al Festival di Sanremo? Naturalmente no e stavolta è stato tutto merito di Rosa Chemical, uno degli artisti più discussi e criticati della kermesse canora, che ha coinvolto un perplesso e quasi impaurito Fedez, comodamente seduto in platea, in un siparietto audace che ha fatto letteralmente sobbalzare tutti dalle poltrone.

Dapprima lo ha raggiunto per un twerking, mimando un amplesso. Poi lo ha trascinato sul palco dove il rapper era talmente in imbarazzo da restare immobile per tutto il tempo della performance. Infine, il momento clou: Rosa Chemical si è lasciato andare a un intenso bacio alla francese con Fedez, con gran sorpresa del pubblico. E di Chiara Ferragni che, a quanto pare, non avrebbe affatto gradito l’iniziativa dell’artista.