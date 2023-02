Sanremo 2023, i look del 7 febbraio, prima serata

Tutti incollati allo schermo per la 73esima edizione del Festival di Sanremo, ancora una volta condotta da Amadeus. Il direttore artistico della kermesse musicale non ha abbandonato le sue giacche scintillanti e l'amato papillon: per calcare il palco dell'Ariston ha scelto di nuovo un elegantissimo completo di Gai Mattiolo, che firma i suoi look da quattro anni. Sebbene sia alla quarta conduzione di fila del Festival, l'emozione è sempre la stessa. Voto: 10.