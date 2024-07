Andrea Delogu veste low-cost alla serata Tim Summer Hits: l’abito di Zara

Fonte: Getty Images Andrea Delogu

Insieme a Carlo Conti, Andrea Delogu è stata la regina della serata Tim Summer Hits, che ha visto susseguirsi sul palco le star musicali e i tormentoni dell’estate. Non è passato inosservato il look dell’attrice e conduttrice, che si è rivelato una scelta low cost, vicina alle possibilità economiche dei telespettatori ma non meno glam e sensuale di un abito di alta moda. Delogu per la serata di domenica 7 luglio ha optato per un tubino bianco firmato Zara.

Andrea Delogu e l’abito bianco Zara

Nel corso della seconda puntata di Tim Summer Hits, che ha vinto la serata in termini di ascolti, la conduttrice è apparsa con un look lineare: il tubino milkdress, con coppe e ferretto in evidenza, è del noto brand spagnolo, molto amato dalla classe media. Ha un taglio lineare e sinuoso, una vestibilità aderente, un cut-out sotto il décolleté, spalline in stile reggiseno e costa poco più di 50 euro. Per l’outfit Andrea Delogu si è avvalsa delle stylist Valentina Davoli e Amina L. La scelta del look è molto trendy: d’estate, si sa, è risaputo che il bianco va forte, ma nei mesi caldi del 2024 in particolare gli abiti di questo colore stanno spopolando, e quasi tutti i brand di fast fashion hanno proposto le loro versioni a sirena, a tubino, a palloncino, o in stile tennis: da Mango a Zara, da Bershka ad H&M. L’abito arrivava a metà polpaccio con uno spacco, ed era abbinato a un paio di décolleté classiche.

Andrea Delogu ha scelto una pettinatura molto semplice: capelli rosso rame sciolti sulle spalle. Anche la gioielleria della conduttrice era improntata sul minimalismo: un punto luce al collo, mini-orecchini, un make up leggero e illuminante per mettere in evidenza lo sguardo e l’incarnato e manicure nude, come richiede la moda dell’estate.

Sul palco anche Ghali si è presentato con un completo total white, con il pezzo superiore, una blusa, coperto di brillantini. La serata è stata il trionfo delle rosse: oltre ad Andrea Delogu sul palco, è apparsa anche Annalisa che però ha scelto il nero per esibirsi insieme a Tananai.

Il pensiero sui social di Andrea Delogu

Oltre alla pioggia di scatti dei fotografi ufficiali del Tim Summer Hits, Andrea Delogu ha condiviso un carosello di foto su Instagram che propongono il suo vestito Zara fotografato da ogni angolazione. La presentatrice ha corredato le immagini con un pensiero per Pino D’Angiò, scomparso il 6 luglio, avvisando i fan della manifestazione musicale che l’esibizione con Bnkr44 sarebbe stata spostata, o meglio rimandata, in segno di rispetto per il cantautore.

Il prossimo appuntamento con Tim Summer Hits sarà il 12 luglio, seguito da quello del 19 luglio e da una puntata speciale prevista per il 26. Andrea Delogu ha riscosso molto successo in questa veste di conduttrice musicale, così come i suoi look. Anche la scelta di Zara per presentarsi sul palco della serata canora ha conquistato il plauso del pubblico, come il look precedente, una rivisitazione femminile dello smoking. Quale sarà il prossimo outfit che indosserà la conduttrice?