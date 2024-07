Torna il Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu e non ce n'è per nessuno: gli ascolti tv del 7 luglio

Fonte: IPA Carlo Conti

Una domenica all’insegna della buona musica e del divertimento, quella del 7 luglio, con gli ascolti tv che premiano ampiamente l’unica novità in campo nella prima domenica del settimo mese dell’anno. Senza partite di Euro2024, giunti alle semifinali ancora da disputare, il Tim Summer Hits di Carlo Conti con Andrea Delogu non ha rivali.

Si torna in Turchia su Canale5 con Segreti di Famiglia, mentre su Rete4 torna Gli intoccabili. Tiene bene la versione estiva di Report con Sigfrido Ranucci, reduce da una stagione di grandissimo successo, mentre su Italia1 è andato in onda Gli idoli delle donne. Ma come sono andati gli ascolti tv del 7 luglio? Vediamo tutti i dati di share suddivisi per fascia oraria.

I dati di ascolto del 7 luglio sono disponibili dalle ore 10